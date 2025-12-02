Отчеты по геологии переводят в электронный формат

Обсуждение проекта приказа продлится до 15 декабря на портале «Открытые НПА».

Министерство промышленности и строительства РК разработало и вынесло на обсуждение проект приказа о внесении изменений и дополнений в формы отчетов по геологическому изучению недр. Проектом НПА предусматривается установить новую форму сдачи периодических и окончательных отчетов по геологическому изучению/по разведке твердых полезных ископаемых/углеводородов в электронном формате через ЕПН, передает Uchet.kz.

Ключевые изменения:

— Ежегодная сдача первичных материалов: в целях обеспечения контроля за выполненными геологическими работами, ежегодно, вместе с периодическими отчетами, будут сдаваться электронные копии первичной геологической информации.

— Обновление форм отчетностей 1-ГИН, 1-Р ТПИ, 2-ГИН/Р: создание формы отчета при проведении операций по геологическому изучению недр/по разведке твердых полезных ископаемых/углеводородов.

— Отказ от бумажных носителей: обновленные правила позволяют сдавать отчеты по форме 1-ГИН и 1-Р ТПИ, 2-ГИН/Р только на электронном носителе.

