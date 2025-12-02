Следите за новостями

    Показания приборов учета будут передаваться с помощью ИИ в eGov

    Обсуждение проекта приказа продлится до 15 декабря на портале «Открытые НПА».

    2 декабря 2025
    Министерство энергетики РК разработало и вынесло на обсуждение проект приказа «О реализации пилотного проекта по автоматизации жизненной ситуации «Применение искусственного интеллекта при передаче показаний с приборов учета через мобильное приложение электронного правительства. Принятие проекта направлено на выполнение государственных задач по внедрению технологий ИИ, цифровизации процессов расчетов с потребителями и оптимизации операционных расходов газораспределительных организаций, передает Uchet.kz.

    Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.

