Показания приборов учета будут передаваться с помощью ИИ в eGov

Обсуждение проекта приказа продлится до 15 декабря на портале «Открытые НПА».

Министерство энергетики РК разработало и вынесло на обсуждение проект приказа «О реализации пилотного проекта по автоматизации жизненной ситуации «Применение искусственного интеллекта при передаче показаний с приборов учета через мобильное приложение электронного правительства. Принятие проекта направлено на выполнение государственных задач по внедрению технологий ИИ, цифровизации процессов расчетов с потребителями и оптимизации операционных расходов газораспределительных организаций, передает Uchet.kz.

