Келесі жылы Жамбыл облысының 90%-ы талшықты-оптикалық байланыс желісімен қамтылмақ
Жамбыл облысында «Қолжетімді интернет» ұлттық жобасы аясында 148 елді мекенде интернет сапасы 4G деңгейіне жеткізілді.
Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашөкеевтің ОКҚ алаңында өткен баспасөз мәслихатында республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының бойында 12 антенналық-діңгекті құрылғылардың құрылысы жүргізіліп жатқанын хабарлады.
2026 жылы талшықты-оптикалық байланыс желісімен қамтылу деңгейі 90%-ды құрайды.
Бұдан бөлек, жаңа базалық станцияларды орнату кезінде тағы 19 елді мекенде интернет желісінің сапасы 4G деңгейіне дейін арттырылды, Тараз қаласында 5G-мен 45 базалық станция іске қосылды.
Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында жыл басынан бері 96 сергек және 800 бейнебақылау камерасы орнатылды, 17 дана мамандандырылған автокөлік құралы сатып алынды.