В следующем году 90% Жамбылской области будет охвачено волоконно-оптической сетью

Для обеспечения общественной безопасности с начала года установлено 96 камер Sergek и 800 камер видеонаблюдения, закуплено 17 единиц специализированного автотранспорта.

В рамках национального проекта «Доступный интернет» в Жамбылской области в 148 населенных пунктах качество интернета доведено до уровня 4G. Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев рассказал о строительстве 12 антенно-мачтовых сооружений вдоль автомобильных дорог республиканского значения.

В 2026 году обеспеченность волоконно-оптической сетью в Жамбылской области будет доведена до 90%. Кроме того, при установке новых базовых станций еще в 19 населенных пунктах качество интернет-сети доведено до 4G, а в Таразе запущено 45 базовых станций с 5G.

Напомним — 22 мая 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.