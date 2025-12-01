Қазақстан мен ITC цифрлық реформалар арқылы Орталық Азияның сауда интеграциясын ілгерілетуде
Тараптар Еуропалық Одақ қаржыландыратын Ready4Trade Central Asia жобасының екінші кезеңінің негізгі жетістіктерін қарастырды.
26-27 қарашада Ташкентте өтетін «Еуропалық Одақ — Орталық Азия» Үшінші Экономикалық форумы аясында Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция вице-министрі Жанель Кушукова мен QazTrade Бас директорының орынбасары Нұрлан Құлбатыровтың Халықаралық сауда орталығының (ITC) Атқарушы директоры Памела Коук-Гамильтонмен жұмыс кездесуі өтті. Келіссөздер конструктивті түрде өтті және сауданы жеңілдету, цифрлық трансформация және өңірлік өзара байланысты нығайту жөніндегі ұзақ мерзімді бағдарламалар шеңберінде Еуропалық Одақтың қолдауымен дамып келе жатқан Қазақстан мен ITC арасындағы серіктестіктің жоғары деңгейін растады.
Өзара іс-әрекет Ready4Trade Central Asia және Ready4Trade бағдарламаларын қамтиды: Сауданы дамытуға, рәсімдерді цифрландыруға және өңірдегі өңірлік өзара байланысты нығайтуға бағытталған Транскаспий көлік дәлізі арқылы өркендеу жолы.
Тараптар Еуропалық Одақ қаржыландыратын Ready4Trade Central Asia жобасының екінші кезеңінің негізгі жетістіктерін қарастырды. Талқылауға мыналар кірді: ұлттық деңгейде сауда рәсімдерін жетілдіру және Орталық Азия елдері арасындағы келісімді нығайту; шекара маңын әкімшілендірудің тиімділігін арттыру және тауарларды жедел өткізу үшін жағдайлар жасау; өңірішілік сауданы дамытуға жәрдемдесу; Транскаспий көлік дәлізі бойындағы халықаралық сауданы дамыту үшін жағдайларды жақсарту. Еуропалық Одақты қолдау ашықтықты арттыруға, әкімшілік кедергілерді азайтуға және бизнес үшін жағдайды жақсартуға бағытталған реформаларды ілгерілетуде маңызды рөл атқаратыны атап өтілді.
Тараптар ITC Сауда және интеграция министрлігімен тығыз ынтымақтастықта және тиісті мемлекеттік органдардың қатысуымен іске асырылатын CART.IS бастамасы шеңберінде қол жеткізілген прогресті талқылады. Жұмыс мыналарды қамтиды: сыртқы сауданы реттеуге қатысатын мемлекеттік органдардың цифрлық жетілуін талдау; ведомствоаралық өзара іс-қимыл тетіктерін бағалау; негізгі сауда процестерін картаға түсіру; әкімшілік рәсімдерді цифрлық трансформациялау және жетілдіру бойынша ұсынымдар дайындау. Ұсынылған шаралар шекара маңы және халықаралық сауда саласындағы басқару процестерін одан әрі жаңғырту және қазіргі заманғы, цифрлық және келісілген реттеу жүйелеріне көшу үшін негіз жасайды.
Вице-министр мен ITC басшысы Қазақстанның экспорттық әлеуетін дамыту мәселелеріне ерекше назар аударды. Талқылау барысында ITC Министрлікпен бірлесіп әзірленген секторды кешенді талдауды, нарықтық мүмкіндіктерді бағалауды және кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру бойынша ұсыныстарды қамтитын Өсімдік майларының экспортын дамыту жөніндегі үш жылдық жол картасының маңыздылығы атап өтілді.
Вице-министр Кушукова сондай-ақ экономиканың басқа экспортқа бағдарланған секторларына осындай кешенді тәсілді қолдану әлеуетін атап өтіп, одан әрі стратегиялық жоспарлау үшін оның практикалық құндылығын атап өтті.
Серіктестікті бағалау және одан әрі өзара әрекеттесу Сауда және интеграция министрлігі ITC-мен жалғасып жатқан өзара ынтымақтастығының маңыздылығын және Еуропалық Одақтың сауда рәсімдерін жеңілдетуге, мемлекеттік процестерді цифрландыруға, экспорттық әлеуетті дамытуға және өңірлік интеграцияны нығайтуға бағытталған реформаларды қолдауға қосқан үлесін атап өтті.
Еуропалық Одақтың қолдауымен жүзеге асырылатын ITC қызметі өңірдегі интеграциялық процестерді ілгерілетуге және Транскаспий көлік дәлізі бойындағы бағыттарды қоса алғанда, сауда өзара байланысын дамытуға ықпал ететіні атап өтілді.
Тараптар бизнес үшін қолайлы орта қалыптастыруға және өңірлік ынтымақтастықты дамытуға бағытталған Ready4Trade Central Asia жобасының бастамаларын іске асыру бойынша бірлескен жұмысты жалғастыруға дайын екендігін растады.