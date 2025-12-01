Казахстан и ITC продвигают торговую интеграцию Центральной Азии через цифровые реформы

Стороны рассмотрели ключевые достижения второй фазы проекта Ready4Trade Central Asia, финансируемого Европейским Союзом.

В рамках Третьего Экономического форума «Европейский Союз — Центральная Азия», прошедшего 26–27 ноября в Ташкенте, состоялась рабочая встреча вице-министра торговли и интеграции РК Жанель Кушуковой и заместителя генерального директора QazTrade Нурлана Кулбатырова с исполнительным директором Международного торгового центра (ITC) Памелой Коук-Гамильтон. Переговоры прошли в конструктивном ключе и подтвердили высокий уровень партнерства между Казахстаном и ITC, развивающегося при поддержке Европейского Союза в рамках долгосрочных программ по упрощению торговли, цифровой трансформации и укреплению региональной взаимосвязанности.

Взаимодействие включает программы Ready4Trade Central Asia и Ready4Trade: Путь к процветанию через Транскаспийский транспортный коридор, направленные на развитие торговли, цифровизацию процедур и укрепление региональной взаимосвязанности в регионе.

Стороны рассмотрели ключевые достижения второй фазы проекта Ready4Trade Central Asia, финансируемого Европейским Союзом. Обсуждение включало: совершенствование торговых процедур на национальном уровне и укрепление согласованности между странами Центральной Азии; повышение эффективности приграничного администрирования и создание условий для ускоренного перемещения товаров; содействие развитию внутрирегиональной торговли; улучшение условий для развития международной торговли вдоль Транскаспийского транспортного коридора. Отмечено, что поддержка Европейского Союза играет значимую роль в продвижении реформ, направленных на повышение прозрачности, снижение административных барьеров и улучшение условий для бизнеса.

Стороны обсудили достигнутый прогресс в рамках инициативы CART.IS, реализуемой ITC в тесном взаимодействии с Министерством торговли и интеграции и при участии профильных государственных органов.

Работа включала: анализ цифровой зрелости государственных органов, участвующих в регулировании внешней торговли; оценку механизмов межведомственного взаимодействия; картирование ключевых торговых процессов; подготовку рекомендаций по цифровой трансформации и совершенствованию административных процедур. Предложенные меры создают основу для дальнейшей модернизации процессов управления в сфере приграничной и международной торговли и перехода к более современным, цифровым и согласованным системам регулирования.

Вице-министр и руководитель ITC уделили отдельное внимание вопросам развития экспортного потенциала Казахстана. В ходе обсуждения была отмечена значимость разработанной ITC совместно с Министерством трехлетней дорожной карты по развитию экспорта растительных масел, включающей комплексный анализ сектора, оценку рыночных возможностей и рекомендации по повышению конкурентоспособности предприятий.

Вице-министр Кушукова также отметила потенциал применения подобного комплексного подхода к другим экспортно-ориентированным секторам экономики и подчеркнула его практическую ценность для дальнейшего стратегического планирования.

Оценка партнерства и дальнейшее взаимодействие Министерство торговли и интеграции отметило важность продолжающегося взаимодействия с ITC и подчеркнуло вклад Европейского Союза в поддержание реформ, направленных на упрощение торговых процедур, цифровизацию государственных процессов, развитие экспортного потенциала и укрепление региональной интеграции.

Отмечено, что деятельность ITC, осуществляемая при поддержке Европейского Союза, способствует продвижению интеграционных процессов в регионе и развитию торговой взаимосвязанности, включая направления вдоль Транскаспийского транспортного коридора.

Стороны подтвердили готовность продолжать совместную работу по реализации инициатив проекта Ready4Trade Central Asia, направленных на формирование благоприятной среды для бизнеса и развитие регионального сотрудничества.