Токаев призвал не отставать от США в развитии ИИ

По заявлению Президента РК, хотя Казахстан и не претендует на лидерство в глобальном масштабе, но технологическую модернизацию нужно ускорить.

На диалог-платформе сельских акимов 28 ноября 2025 года Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Дональд Трамп объявил о создании в США единой платформы искусственного интеллекта. Это будет «национальный супермозг», который объединит лаборатории, дата-центры и суперкомпьютеры. Так США хотят обеспечить себе лидерство в технологиях всего за год. Токаев подчеркнул, что хотя Казахстан и не претендует на первое место в мире, но отставать нельзя. Нужно срочно ускорять технологическую модернизацию, передает Курсив.

«Сроки установлены самые сжатые — меньше года. Поэтому и нам нужно принимать меры. Конечно, Казахстан не претендует на лидерство в глобальном масштабе, но в то же время нужно ускорить технологическую модернизацию, чтобы не оказаться на обочине прогресса. Времени на раскачку нет», — заявил Президент.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.