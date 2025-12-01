Утверждены ставки платы за междугороднюю и мобильную связь на 2026 год

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

Постановлением правительства РК от 25 ноября 2025 года № 1006 утверждены ставки платы за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи. Постановление разработано в целях реализации закона РК от 18 июля 2025 года № 215-VIII ЗРК, а также приведение в соответствие со статьей 651 налогового кодекса, передает Uchet.kz.

Ставки платы за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи:

— Операторы междугородной и (или) международной телефонной связи: 1,3992%

— Операторы сотовой связи: 1,3992%.

В соответствии со статьей 650 налогового кодекса РК налоговым периодом для ежегодного исчисления платы является календарный год с 1 января по 31 декабря.

Напомним — 22 мая 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.