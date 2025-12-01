На посту «Нұр Жолы» запущена система мониторинга и аудиоконтроля NOMAD

Инновационная система представляет собой комплексное решение, которое минимизирует человеческий фактор.

На таможенном посту «Нұр Жолы» ДГД по области Жетісу запущен пилотный проект «Система мониторинга и аудиоконтроля NOMAD». Инициатива стала важным шагом по внедрению передовых решений, направленных на повышение прозрачности процессов и качества обслуживания участников внешнеэкономической деятельности, передает Uchet.kz.

В рамках проекта автоматизированы ключевые этапы работы: внедрена QR-регистрация: интеллектуальное распределение очередей; аудиоконтроль и транскрибирование диалогов; формируется рейтинговая оценка работы специалистов и участников ВЭД; исключена возможность выбора специалиста или внеочередного пропуска клиентов.

Особое внимание уделено контролю качества сервиса и этике: ведется аудиофиксация диалогов, которые анализируются искусственным интеллектом. Специальные алгоритмы оценивают корректность формулировок, вежливость и эмоциональный фон общения, формируя автоматические уведомления при выявлении нарушений.

С момента запуска система продемонстрировала высокую эффективность. С октября 2025 года по настоящее время через платформу выдано 11 000 талонов и установлено среднее нормативное время обслуживания. Искусственный интеллект обработал 6 000 аудиозаписей, выявив 18% случаев использование некорректных фраз.

На основе полученных объективных данных с сотрудниками поста были проведены соответствующие мероприятия по соблюдению служебной этики. Все данные отображаются в Ситуационном центре в режиме реального времени, предоставляя руководству аналитику о нагрузке и рисках для принятия взвешенных управленческих решений.

