В Кызылорде прошел JuniorSkills-2025

В рамках Года рабочих профессий в Кызылординской области был организован республиканский конкурс профессионального мастерства «JuniorSkills-2025» для подростков.

В нем приняли участие учащиеся 9 классов из восьми регионов страны. Конкурс проходил по следующим компетенциям: «Столярное дело», «Кондитерское дело», «Технология моды», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Мобильная робототехника». Цель конкурса — приобщить детей и подростков к труду с раннего возраста, помочь им определиться с будущей профессией и повысить интерес к рабочим специальностям. Учащиеся получили возможность продемонстрировать свои способности и профессиональные навыки на практике, выполняя модульные задания по компетенциям.

«До этого конкурс JuniorSkills-2025 проводился на местном уровне. В этом году, в рамках Года рабочих профессий, он впервые проходит на республиканском уровне. Каждый ученик, участвующий в конкурсе, раскрывает свой потенциал. Проект имеет большое значение в формировании интереса детей к техническому и профессиональному образованию», — отметил директор департамента технического и профессионального образования Асет Мухамбетов.

По итогам конкурса победителями стали участники из Актобе по компетенции «Кондитерское дело», из Кызылорды по компетенции «Столярное дело», а также участники из Туркестанской области по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».