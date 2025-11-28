Состоялась очередная аттестация инженерно-технического состава АО «РЦКС»

В этом году проверку на соответствие квалификации прошло 52 инженера и техника Центра космической связи «Акколь» и 27 специалистов Центра космической связи «Коктерек».

С 17 по 26 ноября 2025 года состоялась аттестация работников АО «РЦКС». Согласно правилам, ежегодно аттестуется инженерно-технический состав предприятия, остальные сотрудники проходят аттестацию раз в три года.

«Смысл аттестации работников заключается в проверке соответствия их квалификации, знаний и навыков занимаемой должности для принятия кадровых решений. Для компании аттестация является важным инструментом управления персоналом для повышения эффективности и достижения стратегических целей. Итоги аттестации отличные, все специалисты успешно прошли аттестацию», — отметили члены аттестационной комиссии.