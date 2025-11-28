Цифровой тенге с НДС-маркировкой внедрят в госзакупки

Обсуждение проекта приказа продлится до 11 декабря на портале «Открытые НПА».

Министерство финансов РК разработало и вынесло на обсуждение проект приказа «Об утверждении правил и сроков реализации пилотного проекта по внедрению цифрового тенге с маркировкой налога на добавленную стоимость для участников государственных закупок». Цель проекта - упрощение и повышение эффективности исполнения налоговых обязательств для лиц, участвующих в госзакупках, передает Uchet.kz.

Ожидаемым результатом проекта станет обеспечение прозрачности и прослеживаемости расчетов между заказчиками и поставщиками, повышение полноты и своевременности поступлений в бюджет, снижение налоговых рисков и ограничение возможностей применения фиктивных схем.

