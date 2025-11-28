Марат Султангазиев рассказал о развитии города Алатау

Сформирован перечень из 42 проектов общей стоимостью 1,5 трлн тенге, 5 из них уже строится.

Новыми точками роста в Алматинской области стали города Конаев и Алатау. В последние годы в Конаеве было отремонтировано 39 км дорог, установлено 50 новых остановок, проложено 73 км линий электроснабжения и 26 км водопроводных сетей, обновлено 11 трансформаторов и благоустроено 65 объектов. Об этом сообщил аким области Марат Султангазиев.

«Что касается города Алатау, сегодня он стал самостоятельной административно-территориальной единицей, охватывающей территорию в 88 тыс. га и обслуживающей 54 тыс. жителей. Утвержден генеральный план — направление развития города до 2050 года. Придание Алатау специального статуса вывело эту работу на новый уровень. Для реализации задач была создана проектная группа, и она уже показала результаты. Кроме того, согласно указу Президента, сформирован Совет по развитию города», — отметил аким Алматинской области.

В настоящее время готовится Конституционный закон, который планируется внести в парламент до конца года. На территории города по инвестиционному направлению сформирован перечень из 42 проектов общей стоимостью 1,5 трлн тенге. 5 из них уже строится, остальные находятся на стадии проектирования.

