Новую волну телефонного мошенничества фиксируют в Казахстане

Мошенники звонят, представляясь сотрудниками поликлиники.

В Казахстане зафиксирована новая волна телефонного мошенничества: злоумышленники получают доступ к личным кабинетам МФО под видом медиков. Мошенники звонят, представляясь сотрудниками поликлиник, и под этим предлогом выманивают SMS-коды для входа в личные кабинеты, передает Liter.kz.

Как работает схема:

— Звонок из «поликлиники». Жертве сообщают о необходимости срочно записаться на «обязательную процедуру» — вакцинацию, сдачу анализа, обследование и т. д.

— Просьба продиктовать код. Мошенники говорят, что для записи придет SMS-код, который нужно подтвердить.

— Подмена понятий: на телефон действительно приходит сообщение, но не от медучреждения, а от МФО. Это реальный код для входа в личный кабинет или для восстановления доступа.

— Захват аккаунта — получив код, мошенники пытаются войти в МФО от имени жертвы и оформить микрокредит.

Жалобы поступают даже от людей, которые не являются клиентами компании.

Что важно помнить: поликлиника, банк, МФО, налоговая НИКОГДА не просят коды из SMS. Любой звонок с просьбой продиктовать цифры — это мошенничество. Также следует обращать внимание, от кого вам пришло SMS или сообщение Whatsapp — как правило, уведомления для восстановления доступа приходят именно от того сервиса, куда пытаются проникнуть мошенники. При этом на начале своей мошеннической схемы они «сообщили» пользователю совершенно другое название.