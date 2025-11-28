Следите за новостями

    Новую волну телефонного мошенничества фиксируют в Казахстане

    Мошенники звонят, представляясь сотрудниками поликлиники.

    28 ноября 2025
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

    В Казахстане зафиксирована новая волна телефонного мошенничества: злоумышленники получают доступ к личным кабинетам МФО под видом медиков. Мошенники звонят, представляясь сотрудниками поликлиник, и под этим предлогом выманивают SMS-коды для входа в личные кабинеты, передает Liter.kz.

    Как работает схема:

    — Звонок из «поликлиники». Жертве сообщают о необходимости срочно записаться на «обязательную процедуру» — вакцинацию, сдачу анализа, обследование и т. д.
    — Просьба продиктовать код. Мошенники говорят, что для записи придет SMS-код, который нужно подтвердить.
    — Подмена понятий: на телефон действительно приходит сообщение, но не от медучреждения, а от МФО. Это реальный код для входа в личный кабинет или для восстановления доступа.
    — Захват аккаунта — получив код, мошенники пытаются войти в МФО от имени жертвы и оформить микрокредит.

    Жалобы поступают даже от людей, которые не являются клиентами компании.

    Что важно помнить: поликлиника, банк, МФО, налоговая НИКОГДА не просят коды из SMS. Любой звонок с просьбой продиктовать цифры — это мошенничество. Также следует обращать внимание, от кого вам пришло SMS или сообщение Whatsapp — как правило, уведомления для восстановления доступа приходят именно от того сервиса, куда пытаются проникнуть мошенники. При этом на начале своей мошеннической схемы они «сообщили» пользователю совершенно другое название.

