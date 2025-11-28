Сколько казахстанские банки тратят на борьбу с мошенниками?

Разработчики антифрод-решений считают, что на защиту от мошенников у финорганизаций уходит порядка 0,15% от всего объема онлайн-транзакций.

Около 0,15% от годового оборота онлайн-транзакций уходит на процедуры борьбы с мошенничеством. Так, например, банк с оборотом в 5 млрд тенге в сутки может потратить на проверку транзакций 220-350 млн тенге в год. Такие данные приводят разработчики антифрод-решений для банков Baraiq. На основе анализа данных, общения и работы с банками они пришли к выводу, что на меры по защите от мошенников у финорганизаций уходит 0,15% от всего объема онлайн-транзакций, передает Курсив.

То есть, на проверку каждых 1 000 тенге, которые клиент переводит внутри банка, у финорганизации уходит 1,5 тенге. Если средства направляются за пределы банка, то на проверку затрачивается уже 10 тенге. Эти средства идут на программное обеспечение, лицензии, команды мониторинга, расследований, звонки клиентам, обучение и аутсорсинг.

«Для небольшого банка с 1 млн онлайн-транзакций в день и оборотом более 5 млрд тенге в сутки (примерно $4 млрд в год) ежегодные затраты на антифрод составляют всего 220–350 млн тенге ($400-600 тыс.). На самом деле, это небольшая сумма. Каждый доллар, вложенный в современные антифрод-решения, предотвращает от $8 до $15 потерь, а при использовании real-time-мониторинга и технологий машинного обучения — до $20-30 на каждый вложенный доллар», — отметили в Baraiq.

Средний ущерб на одного пострадавшего от финансового мошенничества по стране составляет около 2,8 млн тенге, а годовой ущерб по стране превышает 30 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что Национальный банк готовит новые инструменты на базе искусственного интеллекта, которые позволят выявлять мошенников еще до того, как они успеют обмануть клиентов.

Напомним — 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.