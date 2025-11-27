Система межбанковских мобильных платежей и единый QR-код заработают в Казахстане

26 ноября мажилис одобрил во втором чтении законопроект о банках и банковской деятельности и сопутствующие поправки по вопросам регулирования и развития финансового рынка.

В рамках принятого мажилисом закона расширяется инвестиционная деятельность банков, страховых организаций и их дочерних организаций в рамках развития финансовых технологий. Внедряется использование искусственного интеллекта для защиты граждан от мошенничества и повышения качества кредитного скоринга, передает Uchet.kz.

Функции Финансового омбудсмена закрепляются в части споров физических лиц по проблемной задолженности. Вводится Национальная цифровая финансовая инфраструктура — система межбанковских мобильных платежей и единый QR-код. Продлевается мораторий на продажу долгов физических лиц коллекторам до 1 мая 2027 года.

Закон также предусматривает возможность расторжения или досрочного прекращения договоров страхования в электронном формате, обращение заемщиков за коллективным урегулированием задолженности и совершенствование отдельных механизмов банкротства физических и юридических лиц.

Кроме того, устанавливается обязанность страховщика вернуть страховую премию при досрочном погашении займа/микрокредита в течение 5 рабочих дней. Кроме того, банкам разрешается привлекать жилстройсбережения без участия в государственной премии.

