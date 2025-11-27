Борьба с контрафактом и контрабандой: Казахстан расширяет перечень маркируемых товаров

В проект цифровой маркировки включены четыре новые группы: пивоваренная продукция, моторные масла, товары легкой промышленности и дериваты сайгака.

С 1 декабря 2025 года начнется маркировка дериватов сайгака. Рога широко используются в традиционной китайской медицине, что стимулирует незаконный отлов животных и подпольный рынок. Маркировка с современными средствами идентификации позволит фиксировать происхождение продукции и исключить нелегальный оборот, а также контролировать легальные запасы. Ожидается, что это снизит уровень браконьерства.

С 1 февраля 2026 года обязательной станет маркировка пива и пивных напитков в бутылках и кегах, а с 1 января 2027 года — в жестяных банках. Сейчас в стране отсутствует единая система учета пивоваренной продукции, что создает риски распространения контрабанды. Пиво, как подакцизный товар, сегодня не имеет учетно-контрольных марок, что осложняет контроль отрасли.

По оценкам специалистов, до половины моторных масел на рынке могут находиться в теневом обороте, что наносит экономический ущерб и создает риски для автовладельцев: некачественные масла могут привести к поломке двигателя и дорогому ремонту.

Маркировка товаров легкой промышленности также будет вводиться поэтапно. Первый этап начнется с 1 декабря 2026 года, второй — с 1 марта 2027 года, третий — с 1 октября 2027 года. Отрасль легкой промышленности также подвержена высокому уровню теневого оборота. Дешевые подделки вытесняют легальных производителей и несут риски для потребителей: одежда и текстиль неизвестного происхождения могут содержать опасные красители и химические вещества, что особенно опасно в товарах для детей. Введение обязательной маркировки позволит вывести рынок из тени, защитить покупателей и создать прозрачные условия для добросовестных производителей.

Цифровая маркировка — это нанесение на каждую единицу товара уникального кода Data Matrix, который фиксируется в информационной системе прослеживаемости. Код позволяет отслеживать движение продукции от производства или импорта до продажи покупателю. Благодаря этому бизнес работает в легальном поле, государство получает дополнительные налоговые поступления, а потребители защищены от контрафакта и некачественных товаров.

Маркировка позволяет отслеживать товары на всех этапах цепочки поставок. Граждане могут проверить подлинность продукции через бесплатное приложение Naqty Onim, отсканировав код на упаковке. Система фиксирует производителя, перемещение товара и его характеристики, что делает оборот прозрачным и безопасным.

Расширение перечня маркируемых товаров позволит усилить контроль за оборотом, снизить масштабы теневой торговли и контрафакта, создать условия для устойчивого развития легального бизнеса, укрепить экономику и повысить доверие потребителей.

Отметим, на сегодня обязательной маркировке подлежат три товарные группы: табачные изделия, обувь и лекарственные средства. За все время промаркировано более 7 млрд единиц товаров. Кроме того, завершен пилотный проект по ювелирным изделиям, реализуются пилотные проекты по маркировке БАДов, бытовой химии, газовых баллонов, изделий медицинского назначения и растительного масла.