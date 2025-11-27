Правление НБК рассмотрело вопросы денежного рынка, цифровых активов и управления активами Нацфонда

Национальный Банк проинформировал о проведении очередного заседания правления.

В ходе заседания заслушаны доклады о ситуации на денежном и валютном рынках, а также о текущем статусе реализации участниками рынка пилотных проектов в сфере цифровых активов.

На основании поступивших заявок по реализации инновационных сервисов в рамках регуляторной песочницы Национального Банка правлением дополнительно одобрено пять пилотных проектов по трем направлениям: организация биржи цифровых активов, оказание брокерской услуги по цифровым активам, выпуск и оборот цифровых активов, обеспеченных деньгами.

Правлением утвержден отчет о результатах доверительного управления Национальным фондом Республики Казахстан за третий квартал 2025 года. В 3 квартале валютные активы Национального фонда выросли на 2,5 млрд долларов США и составили 62,7 млрд долларов США. Рост активов обеспечен инвестиционным доходом в размере порядка 2,6 млрд долл. США. Вместе с тем поступления в Нацфонд в 3 квартале составили 1,03 трлн тенге (в том числе 837 млрд тенге или 1,55 млрд долл. в иностранной валюте). При этом изъятия из Национального фонда в виде гарантированного и целевого трансфертов в 3 квартале составили (-)1,07 трлн тенге (для выделения трансфертов было продано (-)1,6 млрд долл. из Нацфонда).

C начала года валютные активы Национального фонда выросли на 3,9 млрд долларов. Инвестиционный доход за 9 месяцев 2025 года составил порядка 7,1 млрд долл. или 12,3%.

В целях оптимизации нормативных правовых актов по отчетности финансовых организаций в новой редакции утверждены правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов небанковскими финансовыми организациями, а также правила предоставления отчетности организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность и кредитными бюро.