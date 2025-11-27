Искусственный интеллект повысит эффективность энергетической инфраструктуры в РК

Минэнерго и PowerChina создают исследовательский центр энергетического перехода.

Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провел встречу с представителями международной компании PowerChina Chengdu. Стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества в сфере цифровизации, «умного» строительства и развития возобновляемых источников энергии.

В ходе встречи китайская сторона представила цифровые решения PowerChina в области ВИЭ и энергетического строительства, включая платформу энергетического планирования объектов ВИЭ, цифровую систему мониторинга проектирования и строительства с применением технологий ИИ. Цифровые решения предназначены для комплексной цифровой трансформации с внедрением ИИ для повышения эффективности энергетической инфраструктуры, на основе анализа больших данных, прогнозирования спроса и оптимизации операций.

Представленные решения формируют цифровую экосистему управления полным циклом — от проектирования и строительства до эксплуатации объектов ВИЭ. Эти технологии уже успешно внедрены на сотнях проектов ВИЭ как в Китае, так и за рубежом.

В июне 2025 года PowerChina и Министерство энергетики РК заключили меморандум о сотрудничестве, охватывающий широкий спектр направлений. В рамках документа стороны продвигают создание совместного исследовательского центра в области энергетического перехода.

Министр энергетики отметил высокий потенциал представленных цифровых инструментов для решения актуальных задач: «Возможности технологий действительно широкие — они позволяют ускорять процессы, повышать точность и качество принимаемых решений. Подобные подходы находят применение не только в энергетике, но и в других отраслях. Глава Государства придает большое значение внедрению и развитию искусственного интеллекта, и мы со своей стороны готовы всесторонне поддерживать такие инициативы».

Стороны договорились продолжить работу по совместным инициативам и активизировать взаимодействие в целях внедрения передовых цифровых технологий в энергетическую отрасль Казахстана.

Напомним — 27 августа 2026 года в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.