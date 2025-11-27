Следите за новостями

Цифра дня

38 тыс. опасных сатов выявила система мониторинга «Кибернадзор»

    Председателем Общественного совета при МИИЦР избрана Асем Болатжан

    Она возглавляет Women in Tech Kazakhstan.

    27 ноября 2025 14:30, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Состоялось первое заседание Общественного совета при Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК. Напомним, он был сформирован в соответствии с приказом и. о. министра от 7 ноября 2025 года. В состав ОС вошли представители экспертного сообщества, бизнеса, отраслевых ассоциаций, научных и общественных организаций. Общественный совет будет участвовать в обсуждении государственных инициатив, экспертизе нормативных актов, подготовке предложений по развитию цифровой политики, а также станет важной площадкой для открытого диалога между государством, бизнесом и обществом.

    Открывая заседание, заместитель премьер-министра — министр ИИ и цифрового развития Жаслан Мадиев отметил важность открытого и конструктивного диалога с экспертным сообществом и гражданами. Он подчеркнул, что участие общества играет ключевую роль в реализации стратегических задач, поставленных Главой государства. Он ознакомил присутствующих с итогами проделанной работы по развитию цифровой инфраструктуры, обеспечению населенных пунктов оптоволоконной связью, входу спутниковых услуг на рынок, развитию дата-центров, совершенствованию законодательства и созданию институтциональной основы для развития ИИ.

    В ходе заседания было представлено положение об Общественном совете, после чего состоялось избрание председателя. По итогам голосования им стала Асем Болатжан — глава Women in Tech Kazakhstan Chapter.

    Асем Болатжан

    Также участники встречи рассмотрели предложения к плану работы общественного совета на 2026 год.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.