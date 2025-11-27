Председателем Общественного совета при МИИЦР избрана Асем Болатжан

Она возглавляет Women in Tech Kazakhstan.

Состоялось первое заседание Общественного совета при Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК. Напомним, он был сформирован в соответствии с приказом и. о. министра от 7 ноября 2025 года. В состав ОС вошли представители экспертного сообщества, бизнеса, отраслевых ассоциаций, научных и общественных организаций. Общественный совет будет участвовать в обсуждении государственных инициатив, экспертизе нормативных актов, подготовке предложений по развитию цифровой политики, а также станет важной площадкой для открытого диалога между государством, бизнесом и обществом.

Открывая заседание, заместитель премьер-министра — министр ИИ и цифрового развития Жаслан Мадиев отметил важность открытого и конструктивного диалога с экспертным сообществом и гражданами. Он подчеркнул, что участие общества играет ключевую роль в реализации стратегических задач, поставленных Главой государства. Он ознакомил присутствующих с итогами проделанной работы по развитию цифровой инфраструктуры, обеспечению населенных пунктов оптоволоконной связью, входу спутниковых услуг на рынок, развитию дата-центров, совершенствованию законодательства и созданию институтциональной основы для развития ИИ.

В ходе заседания было представлено положение об Общественном совете, после чего состоялось избрание председателя. По итогам голосования им стала Асем Болатжан — глава Women in Tech Kazakhstan Chapter.

Также участники встречи рассмотрели предложения к плану работы общественного совета на 2026 год.