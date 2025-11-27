ПРООН и правительство РК запускают программу оценки готовности госорганов к переходу на открытый исходный код

Программа направлена на укрепление политики, систем управления и институционального потенциала в процессе национальной цифровой трансформации.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, АО «Национальные информационные технологии» и Программа развития Организации Объединенных Наций запустили программу оценки готовности государственных органов РК к переходу на открытый исходный код. Для поддержки правительств в переходе на открытый исходный код Центр цифровых технологий, ИИ и инноваций ПРООН при поддержке правительства Франции реализует инициативу «Оценка готовности офиса по работе с open-source». Инициатива помогает странам оценить свою способность внедрять, масштабировать и управлять программным обеспечением с открытым исходным кодом.

OSPORA направлена на укрепление политики, систем управления и институционального потенциала в процессе национальной цифровой трансформации. В рамках инициативы, странам предлагается структурированный подход, позволяющий оценить уровень готовности, привлечь национальных лидеров и определить конкретные шаги для создания функций Open-Source Programme Office в рамках более широкой программы цифровой трансформации.

Участие в OSPORA позволит казахстанским специалистам получить доступ к глобальной экспертизе и практическим инструментам. Их применение поможет стране ускорить цифровую трансформацию, повысить зрелость архитектуры госуслуг, а также выстроить взаимодействие с глобальными и локальными сообществами открытого программного обеспечения.

В рамках реализации программы в Астане стартовало обучение основам открытого исходного кода для представителей NITEC, министерств, Центра поддержки цифрового правительства, а также Kazdream IT holding. Помимо этого, все заинтересованные стороны примут участие в интервью для последующей оценки готовности страны.

На следующем этапе инициативы специалисты МИИЦР, NITEC и ПРООН завершат отчет по оценке готовности, определив ключевые пробелы и возможности, подготовят практические рекомендации по ускорению внедрения открытого исходного кода в Казахстане.

Присоединение к OSPORA — важный шаг для Казахстана к более открытому, безопасному и инновационному цифровому будущему. Укрепление национального потенциала в сфере управления технологиями с открытым исходным кодом будет способствовать:

— повышению эффективности и рентабельности госуслуг;

— укреплению технологической независимости;

— развитию национальной экосистемы разработчиков и цифровых инноваторов;

— улучшению интеграции государственных систем;

— расширению сотрудничества с глобальными сообществами цифровых общественных благ.

Ранее РК подтвердила интерес к системной работе с открытыми технологиями. В середине 2024 года NITEC направил официальное заявление для присоединения к инициативе OSPORA, реализуемой ПРООН. Заявление подчеркивает национальную приверженность внедрению открытых практик в государственные процессы. Для Казахстана это станет важным шагом на пути к укреплению технологического суверенитета, модернизации цифрового управления и уменьшению зависимости от проприетарных решений. Приверженность принципам открытого исходного кода также позволит укрепить позицию регионального лидера в сфере цифрового государственного управления, включая такие направления, как открытый искусственный интеллект.

