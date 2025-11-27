Тысячи камер видеонаблюдения установили в Павлодарской области

На проект «Безопасный город» местные власти возлагают большие надежды.

Современное оборудование поможет не только контролировать ситуацию на дорогах, но и обеспечивать правопорядок на оживленных пешеходных зонах. В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что в городах и на трассах региона установлено 1 287 камер аппаратно-программных комплексов «Мерген», работающих в автоматическом режиме. Часть из них (270 камер) разместили на линейных участках с охватом всех объездных дорог и выездов из городов, остальные — на перекрестках, передает Kazpravda.kz.

Камеры определяют такие нарушения ПДД, как проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение рядности движения, пересечение сплошной линии разметки, непристегнутый ремень безопасности, пользование мобильным телефоном за рулем.

Кроме того, в Павлодаре установлено 4 200 камер общего видеонаблюдения, которые охватят места скопления людей, а также объекты, уязвимые в террористическом отношении. Эти камеры имеют функции видеоаналитики с инструментами искусственного интеллекта. Они могут распознавать лица с точностью до 90%, реагировать на ситуации, когда на улицах оставляются подозрительные предметы, собираются группы людей, возникает пожар, драка, кто-то выбрасывает мусор и т. д.

Как отметили в полиции региона, точки для установки видеонаблюдения определялись, исходя из статистики нарушений — учитывали дорожно-транспортные происшествия и криминогенную ситуацию.

«Жители области должны понимать, что цель этой работы — не запугать штрафами и собрать как можно больше платежей, а привить культуру вождения, чтобы люди не нарушали правила, чтобы пешеходы чувствовали себя безопасно и уверенно, чтобы родители не переживали, как дети доходят из школы до дома», — подчеркнула руководитель отдела управления цифровых технологий Павлодарской области Сабина Мейрам.

Информация поступает в Центр оперативного управления, который действует в Павлодаре с 2006 года. В конце 2024 г. по поручению акима области Асаина Байханова провели комплексную модернизацию, в том числе для создания единой архитектуры ЦОУ «центр — область — город — район» и повышения уровня общественной безопасности и правопорядка на территории региона. Теперь ЦОУ — мощный технологический комплекс, в котором установлен новейший LED-экран размером 9,6×3,6 метра с современной автоматизированной системой удаленного рабочего места. Заработала единая платформа управления и мониторинга, в онлайн-режиме выведена карта патрулей. Сюда же подключено свыше 5,6 тыс. камер системы Smart City, которые установлены в школах, детских садах и медучреждениях.

Основные задачи ЦОУ — прием сообщений, заявлений о преступлениях и происшествиях, обеспечение оперативного реагирования сил полиции и контроль за их своевременным прибытием на место происшествия, а также организация учета, регистрации, хранения и архивирования поступивших сообщений и заявлений.

«С 14 ноября система проекта „Безопасный город“ поэтапно начала свою работу. На первом этапе подключим скоростемеры на линейных участках в Павлодаре, затем — на линейных участках в городах Аксу и Экибастузе. На третьем этапе будут подключены перекрестки, последними — участки дорог республиканского и областного значения. Поэтапный подход обеспечит стабильную работу системы и ее постепенное расширение по всей территории области», — сообщили в управлении цифровых технологий Павлодарской области.

В рамках трехлетнего проекта на приобретение оборудования, его установку, дальнейшую эксплуатацию и обслуживание потратят примерно 9,5 млрд тенге. Подрядчик взял эти расходы на себя. Из бюджета ему будут выделяться средства за каждую работающую единицу.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.