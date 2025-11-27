В eGov Mobile появилась услуга по возмещению затрат на домашнее обучение детей с инвалидностью

Она позволяет подать заявление для получения дополнительной социальной помощи дистанционно.

Казахстанцы могут оформить услугу «Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью» через мобильное приложение eGov Mobile. Получить ее могут родители, которые организуют обучение ребенка с инвалидностью дома в случаях, когда посещение образовательной организации невозможно. Возмещение затрат предоставляется на основании индивидуального учебного плана и справки из учебного заведения, подтверждающей факт обучения ребенка на дому. Выплата направлена на частичное покрытие расходов, связанных с обеспечением учебного процесса.

Возмещение производится с месяца обращения по месяц окончания срока, указанного в справке. Выплата прекращается в случае окончания установленного периода или при изменении формы обучения ребенка. Размер возмещения затрат на обучение детей с инвалидностью по индивидуальному учебному плану определяется решением местных представительных органов (маслихат).

Срок оказания услуги составляет 8 рабочих дней со дня регистрации полного пакета документов государственным органом. Выплата предоставляется на период, указанный в справке учебного заведения, без автоматического продления на новый срок. В случае истечения срока инвалидности у ребенка необходимо пройти переосвидетельствование и повторно подать заявление.

Заявку на получение услуги онлайн также можно оформить через портал электронного правительства eGov.kz либо офлайн в центре обслуживания населения. Более 8 тысяч заявок на получение этой услуги было оформлено через портал электронного правительства с начала 2025 года.

Услуга реализована Комитетом государственных услуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК совместно с АО «Национальные информационные технологии» и Министерством труда и социальной защиты населения РК.