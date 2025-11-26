Следите за новостями

    Жители Жанаозена выстроились в очередь за водительскими правами

    Из-за технического сбоя экзамен по теории вождения принимается всего на одном рабочем компьютере.

    26 ноября 2025 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Регионы

    По словам жанаозенцев, они вынуждены собираться в очереди с раннего утра и составлять списки ночью, чтобы попасть на тестирование. Однако многие, пришедшие днем, получают отказ из-за исчерпанного лимита, передает Курсив.

    «Как так? Это же не поселок, а город с населением больше 100 тысяч! Один компьютер на всех — это просто несерьезно. Люди ночами дежурят, чтобы попасть в список, а кто приходит днем, уже не имеет шансов», — возмущаются люди.

    В региональном филиале «Правительства для граждан» подтвердили, что один из компьютеров вышел из строя еще с 24 сентября. Специалисты Службы информационной безопасности ведут работы по устранению неисправности.

    «Вопрос находится под постоянным контролем и работы по восстановлению нормальной работы сектора продолжаются. Обслуживание в порядке живой очереди либо по каким-либо спискам не производится. Прием услугополучателей осуществляется исключительно по предварительному бронированию очереди», — говорится в сообщении.

    Жители просят ускорить ремонт и ввести электронное бронирование, чтобы избежать скопления людей.

