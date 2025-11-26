Безналичные платежи достигли 135,2 трлн тг. или 136% ВВП

Аналитический центр АФК представил обзор статистики по безналичным карточным операциям за 9 месяцев 2025 года.

По итогам января-сентября 2025 г. объем безналичных карточных транзакций достиг ₸135,2 трлн, что на 15,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года (₸117,1 трлн). Это эквивалентно 136% от объема ВВП за этот же период, что свидетельствует о высокой степени монетизации экономики и глубокой интеграции безналичных инструментов в повседневную жизнь.

Двухзначную динамику проникновения безналичных расчетов поддерживали активное развитие цифровых сервисов (расширение финтех-услуг, мобильных приложений, что отразилось в росте активных пользователей онлайн-сервисов банков с 24,8 до 27,5 млн.) и дальнейшая цифровизация экономики.

При среднемесячном показателе безналичных транзакций в ₸15 трлн годовой показатель может составить ₸180 трлн, превысив показатель ВВП на 13% (согласно ПСЭР на 26–28 гг., ВВП страны в текущем году может составить ₸161,9 трлн). Безналичный сектор стал доминирующим каналом расчетов в экономике.

При этом доля безналичных расчетов по стране выросла незначительно — до 87%, в сравнении с 86% годом ранее. Это может отражать как достижение предельного уровня проникновения в городских центрах и крупных областях, так и сохранение устойчивого спроса на наличные в отдельных сегментах.

Объем операций обналичивания через банкоматы составил ₸20,1 трлн (+9,2% г/г), что демонстрирует сохранение высокого спроса на наличные деньги и наличие теневого сектора на уровне 16,7% к ВВП.

Наибольший прирост доли безналичных платежей зафиксирован в Акмолинской (+4,1 п. п.), Жетісу (+3,0 п. п.), Туркестанской (+2,8 п. п.) областях. Региональный «цифровой разрыв» за год сократился с 20,9 до 19,1 п. п., что указывает на дальнейшее выравнивание цифрового ландшафта.

В 2025 году наблюдается заметная диверсификация каналов безналичных расчетов. Доля интернет-платежей снизилась с 80,5% до 75,3%, в то время как доля POS-оплат выросла с 9,6% до 11,8%, а QR-платежей — с 9,9% до 12,8%. Эти сдвиги отражают рост доступности способов оплаты, составляющих альтернативу интернет-платежам, а также изменение поведенческих моделей потребителей.

В абсолютном выражении объем QR-оплат увеличился с ₸11,5 трлн до ₸14,0 трлн и на 8,2% превысил обороты через POS-терминалы (₸12,9 трлн). Потенциал QR-сегмента остается высоким благодаря его простоте, минимальной стоимости для участников и ожидаемому внедрению единого QR-кода.

Количество платежных карт локальных систем выросло до 27,7 млн (+5,4%), а международных — до 55,3 млн (+3,2%) на фоне активного развития локальной платежной инфраструктуры и глобального тренда на финансовый суверенитет.

Краткие итоги периода

Страновой уровень проникновения безналичных транзакций за январь–сентябрь текущего года вырос до 87% на фоне активного развития цифровых сервисов, роста доверия к финтеху и ужесточения контроля за фискализацией доходов предпринимателей. При этом структура распределения безналичных операций остается крайне неравномерной: почти две трети объемов сконцентрированы в трех крупнейших мегаполисах страны — Алматы (50,8%), Астане (9,0%) и Шымкенте (6,2%), что отражает как демографическую концентрацию, так и различия в покупательной способности и уровнях цифровой инфраструктуры.

К началу октября 2025 года объемы безналичных транзакций по карточкам в стране превышают показатели операций по выдаче наличных в 6,7 раза (₸135,2 против ₸20,1 трлн).

Средний чек безналичной операции за период увеличился с ₸12,7 тыс. до ₸13,3 тыс. (+4,7%), а при снятии наличных — с ₸102,8 тыс. до ₸115,8 тыс. (+12,7%). Рост среднего чека в обоих сегментах указывает на расширение платежной активности и потребления, однако значительная часть увеличения может иметь инфляционный характер (ИПЦ +12,9%), а не отражать реальный рост покупательной способности.

Следующую волну цифровизации платежной среды, вероятно, обеспечат масштабные инфраструктурные инициативы, включая внедрение единого QR-кода, расширение межбанковских переводов по номеру телефона, использование цифрового тенге в бюджетных расходах, а также развитие экосистемы цифровых активов и открытых API.

