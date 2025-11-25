Грубое нарушение ПДД выявил дрон на трассе в Акмолинской области

Нарушение произошло на 315 км автодороги Астана — Петропавловск.

Сотрудники патрульной полиции с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение ПДД в Акмолинской области. На 315 км автодороги Астана — Петропавловск водитель Subaru Outback, двигаясь в направлении Петропавловска, выехал на полосу встречного движения, несмотря на установленный знак «Обгон запрещен» и сплошную линию разметки. Факт нарушения был зафиксирован дроном. После получения данных патрульные остановили автомобиль и составили протокол по статье за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда и обгона, передает Liter.kz.

Как отметил заместитель командира батальона БПП ДП Акмолинской области Асан Байканов, использование беспилотных аппаратов значительно повысило эффективность контроля за дорожной обстановкой.