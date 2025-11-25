38 тысяч опасных сайтов заблокировали в Казахстане

Эксперты рекомендуют подключать функции родительского контроля на устройствах детей.

Система мониторинга «Кибернадзор» выявила и заблокировала более 38 тысяч интернет-ресурсов с противоправным и опасным для детей контентом. Об этом сообщили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения. Отмечается, что растущая цифровая активность детей делает их особенно уязвимыми перед онлайн-рисками, и именно семья остается главным уровнем защиты. Председатель Комитета Насымжан Оспанова подчеркнула важность родительского контроля: необходимо следить за тем, какие сайты посещает ребенок, какие видео смотрит и с кем общается в сети. Эксперты рекомендуют подключать функции родительского контроля на устройствах, чтобы вовремя выявлять угрозы и предотвращать столкновение детей с вредной информацией, передает Alfa.kz.

Защита детей в онлайн-пространстве в Казахстане регулируется законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Документ определяет механизмы мониторинга, анализа и блокировки контента, а также взаимодействие госорганов. В 2022 году в законодательство были добавлены понятия буллинга и кибербуллинга, а с 2024 года за такие нарушения введена административная ответственность.

По данным ведомства, за 10 месяцев текущего года зарегистрировано 339 административных дел, связанных с травлей, и 198 человек уже привлечено к ответственности. Такая статистика подчеркивает необходимость принятия комплексных мер по защите детей как в реальной, так и в цифровой среде.

