Более половины казахстанцев использует ИИ-сервисы для учебы и саморазвития

Причем женщины чаще используют цифровые сервисы, чем мужчины.

Согласно новому опросу, проведенному Казахстанским институтом стратегических исследований, 51,1% казахстанцев уже применяет технологии искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, Google Gemini и Midjourney, для учебы и саморазвития.

Среди молодежи (18-29 лет) использование ИИ достигает 76,2%, а в возрастной группе 30-45 лет — 57,1%. С возрастом активность снижается: в категории 46-60 лет эту технологию использует 37,5%, а среди 61 года и старше — лишь 16,6%. При этом молодые люди, в первую очередь, обращаются к ИИ-инструментам именно ради учебы и личного развития — так ответило 48,7% респондентов в этой возрастной группе.

Исследование также показало гендерные и социодемографические отличия: женщины чаще используют цифровые сервисы, чем мужчины (54,6% против 46,6%). А городские жители — активнее, чем сельские (53,2% против 47,9%).

Одним из ключевых факторов высокой вовлеченности в цифровые технологии оказался уровень образования: среди людей с высшим образованием 64,2% использует ИИ, а среди тех, кто имеет среднее — только 37,7%.

Эти данные отражают быстрое распространение цифровых навыков в Казахстане. Результаты опроса могут говорить о формировании нового поколения, которое активно интегрирует ИИ-технологии в свою повседневную жизнь и учебу.