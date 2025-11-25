Граждане смогут заранее узнавать о доступности государственных услуг

Запущен новый сервис информирования.

Государственная корпорация «Правительство для граждан» запустила сервис, который позволяет гражданам получать оперативную информацию о текущем состоянии и профилактических работах в информационных системах госорганов. Теперь казахстанцам не нужно обращаться к сотрудникам ЦОН, чтобы уточнить причины недоступности отдельных услуг. Вся актуальная информация публикуется в мобильном приложении «ЦОН», на официальном сайте Госкорпорации, а также на электронных табло в отделах обслуживания населения.

Сервис автоматически фиксирует и отображает актуальную информацию о техническом состоянии информационных систем и государственных баз данных, влияющих на процесс оказания государственных услуг. Благодаря этому граждане могут своевременно получать достоверные сведения о статусе государственных услуг и планировать свое посещение ЦОН или спецЦОН.

«Интегрированная информационная система ЦОН является основным „окном“ для приема заявлений от граждан и обмена информацией с базами данных государственных органов. Новый сервис информирования позволяет заранее узнавать о временной недоступности услуг, предоставляемых через эти базы, и планировать посещение ЦОН с учетом этой информации. Это еще один шаг к цифровой открытости, прозрачности и укреплению доверия между государством и гражданами», — подчеркнул Арман Кенжегалиев, председатель правления Государственной корпорации «Правительство для граждан».

Запуск сервиса стал еще одним шагом в развитии открытых, надежных и удобных цифровых решений, направленных на повышение качества и эффективности предоставления государственных услуг гражданам РК.