Нацбанк предупреждает о мошенничестве с «ошибочными» денежными переводами

Граждане получают SMS-сообщения о зачисленных суммах на банковский счет, затем им звонят отправители денег и просят вернуть их обратно.

Национальный Банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях мошеннических действий, связанных с «ошибочными переводами» денежных средств. Одной из наиболее распространенных схем мошенничества является рассылка ложных уведомлений о поступлении денежных средств. Граждане получают SMS-сообщения о зачисленных суммах на банковский счет. Затем им звонят злоумышленники, представляются отправителем денежных переводов и под предлогом ошибочного перечисления просят вернуть деньги обратно. Однако подобные сообщения являются поддельными.

«При получении таких сообщений или звонков проверяйте движение денежных средств исключительно через официальное мобильное приложение или интернет-банкинг вашего банка. Рекомендуется с особой осторожностью относиться к SMS-сообщениям от неизвестных номеров и не переходить по подозрительным ссылкам», — говорят в Нацбанке.

Кроме того, возможен еще один вариант мошеннической схемы, при котором осуществляется реальный перевод денежных средств на счет гражданина. Впоследствии получателю звонят злоумышленники, которые представляются отправителем данного перевода, сообщают об «ошибочном переводе» и просят вернуть средства, но уже на счет третьего лица. В ходе разговора они могут оказывать психологическое давление (например, заявляя, что деньги предназначались на лечение ребенка), либо угрожать обращением в правоохранительные органы или суд. Также злоумышленники могут представляться «сотрудниками силового блока» или «работниками Национального Банка», запрашивая личные и банковские данные.

«В случае возникновения подобной ситуации или при поступлении денежных средств Национальный Банк рекомендует воздерживаться от переводов на счета третьих лиц, а также незамедлительно связаться со своим банком для уточнения процедуры возврата. При необходимости обратитесь в ближайшее отделение банка для подачи соответствующего заявления. Напоминаем, что работники Национального Банка не осуществляют аудио и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают финансовые вложения в различные паевые инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением. Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Для получения консультации можно обратиться в контакт-центр Национального Банка по короткому номеру 1477», — подчеркнули в Нацбанке.

