Торговля на электронных площадках будет доступна предпринимателям только при соблюдении требований закона

В связи с развитием цифровизации особое внимание уделяется сфере электронной торговли.

Количество жалоб потребителей в этом сегменте с 2022 по 2024 годы увеличилось в 5,5 раза — с 2,5 тыс. до 14,5 тыс. За 10 месяцев текущего года поступило более 15 тыс. обращений. В условиях развития цифровой торговли https://profit.kz/tags/ecommerce/ рост числа жалоб потребителей продолжится. Об этом заявил председатель Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Болат Танабергенов.

«В рамках действующего закона „О защите прав потребителей“ требования, предъявляемые к офлайн-продавцам, распространяются и на онлайн-продавцов. Тем не менее, эти требования не всегда выполняются. Поэтому законопроектом предлагается обязать владельцев электронных торговых площадок заключать с предпринимателями договоры, предусматривающие соблюдение требований законодательства о защите прав потребителей. Неисполнение закона повлечет не только ответственность для недобросовестного продавца, но и потерю возможности торговать на электронной платформе», — отметил глава Комитета.

Основное количество жалоб поступило в отношении торговли через социальные сети. Из-за отсутствия информации о продавце уполномоченному органу сложно принять соответствующие меры. Поэтому представитель ведомства обратился к потребителям быть внимательными при совершении онлайн-покупок: изучать характеристики товара, полную информацию о продавце, читать комментарии и требовать у продавца фискальные чеки. Эти данные необходимы государственным органам для принятия мер реагирования и осуществления контроля при нарушении прав потребителей.

