Инновационная лаборатория Fab-Lab открылась в Талдыкоргане

В ней будут изучать робототехнику, 3D-моделирование и нейросети.

В Талдыкорганском высшем политехническом колледже открылась современная инновационная лаборатория Fab-Lab. Она направлена на развитие инженерных и цифровых навыков студентов. Fab-Lab (Fabrication Laboratory) — это международный формат сети лабораторий цифрового производства, который используется ведущими образовательными учреждениями мира.

Лаборатория работает по трем основным направлениям:

— Лаборатория робототехники — предназначена для развития навыков конструирования и программирования на базе гуманоидных роботов NAO и платформ, соответствующих стандартам WorldSkills.

— Лаборатория 3D-моделирования и 3D-печати — позволяет создавать прототипы и цифровые модели в программах Fusion 360, SolidWorks и Blender.

— Лаборатория искусственного интеллекта — ориентирована на практическое обучение Python, машинному обучению, компьютерному зрению и нейронным сетям.

«Открытие таких современных лабораторий — это большой стратегический шаг в подготовке будущих инженеров и техников нашей страны. Fab-Lab позволяет молодежи не только учиться, но и создавать реальные продукты, разрабатывать инновационные проекты. Это важная инициатива в формировании нового поколения специалистов, востребованных на рынке труда», — отметил директор Департамента технического и профессионального образования Асет Мухамбетов.

Новый центр позволит студентам сочетать теорию с практикой, реализовывать собственные идеи и разрабатывать проекты, необходимые для промышленности и IT-сферы.