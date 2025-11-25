Следите за новостями

    Инновационная лаборатория Fab-Lab открылась в Талдыкоргане

    В ней будут изучать робототехнику, 3D-моделирование и нейросети.

    25 ноября 2025 10:00, Profit.kz
    В Талдыкорганском высшем политехническом колледже открылась современная инновационная лаборатория Fab-Lab. Она направлена на развитие инженерных и цифровых навыков студентов. Fab-Lab (Fabrication Laboratory) — это международный формат сети лабораторий цифрового производства, который используется ведущими образовательными учреждениями мира.

    Лаборатория работает по трем основным направлениям:

    — Лаборатория робототехники — предназначена для развития навыков конструирования и программирования на базе гуманоидных роботов NAO и платформ, соответствующих стандартам WorldSkills.
    — Лаборатория 3D-моделирования и 3D-печати — позволяет создавать прототипы и цифровые модели в программах Fusion 360, SolidWorks и Blender.
    — Лаборатория искусственного интеллекта — ориентирована на практическое обучение Python, машинному обучению, компьютерному зрению и нейронным сетям.

    «Открытие таких современных лабораторий — это большой стратегический шаг в подготовке будущих инженеров и техников нашей страны. Fab-Lab позволяет молодежи не только учиться, но и создавать реальные продукты, разрабатывать инновационные проекты. Это важная инициатива в формировании нового поколения специалистов, востребованных на рынке труда», — отметил директор Департамента технического и профессионального образования Асет Мухамбетов.

    Новый центр позволит студентам сочетать теорию с практикой, реализовывать собственные идеи и разрабатывать проекты, необходимые для промышленности и IT-сферы.

