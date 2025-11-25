На eGov добавили новый способ авторизации

Механизм с использованием логина и пароля удобен в случаях, когда пользователь находится вне зоны действия сети мобильных операторов.

АО «Национальные информационные технологии» сообщает, что на портале электронного правительства eGov.kz, а также на его компонентах (сервис eOtinish, платформа Smart Bridge, «Открытое правительство») появился новый способ авторизации пользователей.

Теперь пользователям доступны несколько вариантов аутентификации:

— eGov QR — вход через сканирование QR-кода в мобильном приложении eGov Mobile.

— Авторизация с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) — подтверждение выполняется через SMS-код.

— Вход по логину и паролю — пользователь вводит ИИН и пароль, а подтверждение личности выполняется с помощью ЭЦП.

Если пользователь активно использует мобильное приложение eGov Mobile для авторизации, ему рекомендуется функция сканирования QR-кода — eGov QR.

Новый механизм авторизации с использованием логина и пароля удобен в случаях, когда пользователь находится вне зоны действия сети мобильных операторов. В этом варианте подтверждение личности через SMS-код не требуется. Пользователю также предоставлена возможность восстановления пароля в случае его утраты. Система автоматически определяет доступные пользователю данные и предлагает соответствующие поля для ввода. После успешной проверки информация подтверждается с помощью ЭЦП, что завершает процесс авторизации и обеспечивает безопасный вход в личный кабинет.

Новый механизм дополняет существующие методы, расширяя перечень доступных способов аутентификации на портале. Обновление направлено на повышение безопасности, удобства использования и предоставление альтернативного способа идентификации для доступа к цифровым государственным услугам портала eGov.kz и его компонентов.