Эпохальное событие: Рахат-Би Абдысагин представит в Оксфорде первую квантовую симфонию

Казахстанский композитор и пианист войдет в историю мировой музыки.

По специальному приглашению Оксфордского университета Рахат-Би Абдысагин представил первую в истории квантовую симфонию в рамках международной конференции, посвященной 100-летию квантовой механики — Oxford Quantum Centenary Conference. Мировая премьера нового произведения «Quantum Universe» (Квантовая Вселенная) состоялась 20 ноября в легендарной часовне Merton College Chapel в Оксфорде. Композитор лично исполнил партию органа.

Произведение объединило орган, один из самых древних инструментов планеты, и квантовую гитару — новейшую технологическую разработку профессора Оксфордского университета Боба Кука. Гитара подключена к квантовому компьютеру, и кубиты в реальном времени меняют звучание. Так рождается первая квантовая симфония, там, где физика превращается в музыку.

«Я стремился соединить древнюю энергию органа с будущим звука, квантовой материей. Музыка — это язык Вселенной, и квантовая симфония — попытка услышать ее на новом уровне», — говорит Рахат-Би Абдысагин.

Научное сообщество Оксфорда отметило юбилей квантовой механики выступлениями ведущих физиков, философов и исследователей, а символическим аккордом открытия стала музыкальная интерпретация квантовой Вселенной глазами казахстанского ученого и композитора.

В последние годы имя Рахата-Би Абдысагина все чаще звучит на самых престижных площадках Европы. В 2024 году он стал лауреатом Серебряной медали Почтенной компании музыкантов Лондона (The Worshipful Company of Musicians), одной из старейших наград Великобритании. Его опера «Брюс», поставленная в соборах Великобритании, получила благодарственное письмо от имени Короля Чарльза III. В том же композитор встретился с лауреатом Нобелевской премии по физике Герардом ‘т Хоофтом. Встреча в Нидерландах переросла в философский диалог о том, как идеи суперпозиции и квантовой запутанности можно передать через музыку. Профессор отметил, что аналогия Абдысагина («тишина как ноль во Вселенной») дает новый способ мыслить о природе звука.

В своих работах он объединяет принципы квантовой теории и музыкальной формы, создавая не просто произведения, а звуковые модели мироздания.

Идея квантовой симфонии родилась из книги Абдысагина «Quantum Mechanics and Avant-Garde Music» (Квантовая механика и авангардная музыка: Тени пустоты), которая получила высокую оценку в британском журнале The Times Literary Supplement. Издание отметило, что автор «открывает ворота к бескрайнему полю взаимосвязей между наукой и искусством». В 2024 году его книга была опубликована одним из крупнейших академических издательств мира — Springer Nature. В этом фундаментальном труде автор исследует параллели между фундаментальными принципами квантовой физики и структурами современной академической музыки.