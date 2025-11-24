Внимание было уделено реализации поставленных Главой государства задач по созданию международного центра деловой активности, инноваций и технологий.

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета по развитию города Алатау с участием руководства государственных органов, экспертов и урбанистов. Члены Совета обсудили ход разработки соответствующей институциональной базы, меры по строительству инфраструктуры и привлечению инвестиций в рамках Указа Президента по приданию Алатау статуса города опережающего развития. Рассмотрены вопросы деятельности нового Госфонда Alatau Сity Аuthority.

Премьер-министру были представлены подходы к разрабатываемому проекту Конституционного закона «О специальном статусе города Алатау», среди которых — создание собственной регуляторной и административной экосистемы, правовые и управленческие инновации, цифровая интеграция государственных сервисов и др. Кроме того, предлагается внедрение международных стандартов и инноваций в строительстве, энергетике, экологии, транспорте и ЖКХ, в том числе в рамках технологии «умного» города. Предусмотрены меры по обеспечению гарантий и созданию благоприятных условий для инвесторов. Важными направлениями являются поддержка развития и широкого использования робототехнических систем, а также регулирование оборота цифровых активов.

Членами Совета рассмотрена Дорожная карта по реализации инженерно-инфраструктурных проектов в городе Алатау. Канат Бозумбаев доложил, что на сегодня утверждены отраслевые схемы планирования инженерных сетей и определены первоочередные 30 объектов проектирования и строительства.

Будет проведена реконструкция существующих сооружений и строительство новых объектов инфраструктуры, в том числе нескольких подстанций, водозаборного узла, газопроводов, очистных сооружений, автодороги и др. К работам намерены приступить уже в следующем году. При строительстве инфраструктурных объектов будут использованы механизмы Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Также рассматриваются возможности применения инструментов EPC+F, где подрядная компания несет ответственность за все этапы проекта, включая финансирование.

О текущем социально-экономическом развитии Алатау и проводимой работе по запуску новых инвестпроектов доложил аким Алматинской области Марат Султангазиев. Бюджет города в т. г. увеличен втрое и достиг 8,8 млрд тенге. За 10 месяцев объем промышленного производства вырос на 17% и составил 115,6 млрд тенге. При этом объем инвестиций вырос на 13%, на сегодня привлечено порядка 46,4 млрд тенге. В пуле — 41 инвестпроект с созданием более 21 тыс. рабочих мест. В настоящее время уже реализуется 18 проектов на 1 трлн тенге. Это новые производства в сферах логистики, АПК, пищевой и легкой промышленности таких крупных компаний, как PepsiCo, United Hygiene, «Молочная долина», АСП Арена, QazQon Hub, АВЗ, Исткомтранс и др.

Ведется работа по формированию самой крупной в стране СЭЗ Alatau площадью 97,9 тыс. га. Из них свыше 24 тыс. га находится за пределами города и включает важные проекты в сфере переработки продукции АПК. Для сохранения гарантий этим производствам и запуска новых предприятий рассмотрены предложения акимата по созданию новой промышленно-логистической СЭЗ. В перспективе это поспособствует развитию индустриального, логистического, туристического и энергетического кластеров в Алматинской области.

В рамках реализации Генерального плана особый акцент сделан на архитектурном облике Алатау и современных градостроительных решениях. Председатель Совета директоров АО «Caspian Group» Юрий Цхай представил проект по развитию нового делового района в районе Gate District, включающего строительство знакового здания делового центра Iconic building. Трехстороннее соглашение по этому проекту было достигнуто на полях казахско-китайского Делового совета с участием глав государств в сентябре т. г.

В целом, в Алатау на сегодня отмечается положительная динамика в сфере жилищного строительства. В текущем году в эксплуатацию введено свыше 103 тыс. м2 жилья. Ведется разработка дизайн-кода города и комплексной транспортной схемы с привлечением международных экспертов и изучением опыта ведущих мировых мегаполисов.

По итогам заседания премьер-министр дал ряд поручений профильным министерствам и акимату Алматинской области по качественной реализации и ускорению работ.

