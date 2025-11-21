Стоимость ИИ-чипов утроится к 2030 году

Индустрия покажет оборот в 330 миллиардов долларов.

Всего за пять лет рынок ИИ-чипов резко вырос, поднявшись более чем на 400% и достигнув 92 млрд долларов к 2030 году. И хотя этот трехзначный рост почти в три раза превышает даже более широкий рынок ИИ, эта динамика не показывает признаков замедления в ближайшее время.

Согласно данным, представленным Jemlit.com, к концу десятилетия стоимость ИИ-чипов может утроиться.

В течение последних трех лет искусственный интеллект был ведущей технологией, движущей инновации, устанавливающей новые стандарты и стимулирующей рост технологической отрасли, и ИИ-чипы стали центром этих изменений. Гигантский скачок в машинном обучении, развитие облачных вычислений и бум стартапов в области ИИ побудили таких технологических гигантов, как NVIDIA, AMD и Google, продолжать повышать производительность чипов, выводя рынок на рекордные высоты.

Этот идеальный шторм технологических достижений и значительного притока капитала превратил сегмент ИИ-чипов в один из самых быстрорастущих сегментов рынка ИИ, опережая даже рынок в целом. По данным Statista, мировая индустрия ИИ выросла на 170% за последние пять лет, достигнув в 2025 году стоимости в 254 млрд долларов. В то же время выручка в секторе ИИ-чипов выросла более чем в три раза, поднявшись более чем на 400% до 92 млрд долларов.

Этот рост продолжился, даже несмотря на ряд проблем, с которыми столкнулся рынок — высокий спрос, ограниченное предложение, экспортные ограничения и накопление запасов ИИ-чипов, что привело к их удорожанию и усложнению поиска. Учитывая устойчивость рынка, сильный приток капитала и продолжающийся рост мирового спроса на ИИ-чипы, прогнозы на ближайшие годы остаются весьма оптимистичными.

Согласно последним прогнозам Statista выручка на рынке ИИ-чипов вырастет на 258% в течение следующих пяти лет и к 2030 году превысит 330 млрд долларов. Рынок будет ежегодно увеличивать выручку примерно на 47 млрд долларов. Хотя ожидается, что годовые темпы роста замедлятся после достижения пика в 49% в 2024 году, к концу десятилетия они останутся двузначными, варьируясь от 35% до 22%. Объем продаж ИИ-чипов также резко возрастет в этот период, поднявшись на 283% с 66,2 млрд единиц в 2025 году до 254 млрд в 2030 году.

В глобальном масштабе всего пять рынков — США, Китай, Франция, Канада и Германия — обеспечивают почти треть от общего объема продаж ИИ-чипов. Хотя все пять рынков будут демонстрировать рост в течение следующих пяти лет, лидером будет Китай. Он вырастет на 283% в течение следующих пяти лет, достигнув выручки в 31,1 млрд долларов к 2030 году. Для сравнения, это примерно на 30% превышает прогнозируемый рост крупнейшего в мире рынка ИИ-чипов — США, который, как ожидается, вырастет на 252% за этот период и достигнет стоимости в 48,6 млрд долларов. Далее следуют Франция, Канада и Германия с не менее впечатляющим ростом — 240% каждая и выручкой в ​​13 млрд, 10,9 млрд и 10,8 млрд долларов соответственно.

