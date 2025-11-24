Казахстан формирует национальную модель этического использования ИИ в школах

Начата системная работа по этике и безопасности применения искусственного интеллекта в образовательной среде.

Международная практика демонстрирует, что успешная интеграция ИИ возможна при соблюдении трех ключевых условий: высокой квалификации педагогов, академической честности и доверия общества к цифровым технологиям.

«Эта модель будет этичной, безопасной, педагогически обоснованной и ориентированной на раскрытие потенциала учеников и учителей. Основная задача — обеспечить осознанное использование новых технологий, сохранить ведущую роль педагога и гарантировать прозрачность всех процессов», — подчеркнула заместитель председателя Комитета среднего образования Зейнеп Максутова.

При разработке национальной модели изучен опыт Эстонии, Южной Кореи, США, а также учтены рекомендации ведущих международных организаций.