    Казахстан формирует национальную модель этического использования ИИ в школах

    Начата системная работа по этике и безопасности применения искусственного интеллекта в образовательной среде.

    24 ноября 2025 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Образование, Общество

    Международная практика демонстрирует, что успешная интеграция ИИ возможна при соблюдении трех ключевых условий: высокой квалификации педагогов, академической честности и доверия общества к цифровым технологиям.

    «Эта модель будет этичной, безопасной, педагогически обоснованной и ориентированной на раскрытие потенциала учеников и учителей. Основная задача — обеспечить осознанное использование новых технологий, сохранить ведущую роль педагога и гарантировать прозрачность всех процессов», — подчеркнула заместитель председателя Комитета среднего образования Зейнеп Максутова.

    При разработке национальной модели изучен опыт Эстонии, Южной Кореи, США, а также учтены рекомендации ведущих международных организаций.

