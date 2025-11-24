Следите за новостями

    Голосовые роботы помогают алматинским поликлиникам заботиться о пациентах

    Во всех поликлиниках Алматы внедрены голосовые роботы в рамках проекта ADMC.

    24 ноября 2025 11:00, Profit.kz
    Они ежедневно совершают сотни звонков, приглашая жителей города на вакцинацию, скрининги, флюорографию и профилактические осмотры.

    Раньше медсестра могла совершить лишь 15-20 звонков в день, тратя много времени и эмоциональных сил. Теперь рутинная работа выполняется автоматически: робот поддерживает обратную связь с пациентом и напоминает о необходимости обследования до его прохождения.

    «Голосовые роботы значительно облегчают нашу работу. Теперь мы можем сосредоточиться на общении с пациентами и оказании качественной медицинской помощи, — отмечает Бакыт Кусаинова, медсестра Городской поликлиники № 3. — Это экономит время и силы, а жители города получают своевременные напоминания о профилактических осмотрах».

    Роботы разговаривают на казахском и русском языках и продолжают дозваниваться, пока не получат ответ. Благодаря системе искусственного интеллекта они могут одновременно обрабатывать тысячи звонков, что повышает эффективность работы поликлиник и разгружает персонал.

    Проект реализован Almaty Digital Medical Center — современным центром цифровой медицины, объединяющим ключевые сервисы здравоохранения. Центр ведет мониторинг показателей здоровья. Единый контакт-центр 1312 позволяет врачам уделять больше времени пациентам. Внедрены также телемедицинский патронаж и онлайн-консультации, что делает медицинскую помощь доступнее и удобнее.

    Проект ADMC демонстрирует, как цифровые решения помогают медработникам и поддерживают пациентов, делая здравоохранение Алматы более современным и эффективным.

