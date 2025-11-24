Будущее судебной экспертизы в эпоху ИИ

Уровень развития судебной экспертизы сегодня напрямую зависит от доступа государств к оборудованию, цифровым системам и подготовке кадров.

В Астане на базе Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева прошел международный форум, приуроченный к 75-летию образования института судебной экспертизы. Он стал ключевой научно-практической площадкой для обсуждения трансформации судебной экспертизы под воздействием искусственного интеллекта. Эксперты из стран Европы, Азии, СНГ и Казахстана отметили: уровень развития судебной экспертизы сегодня напрямую зависит от доступа государств к оборудованию, цифровым системам и подготовке кадров. Одни страны формируют собственные научные школы, другие сталкиваются с нехваткой ресурсов, передает Kazpravda.kz.

Президент Академии судебных наук Грузии Давид Хомерики подчеркнул, что будущее экспертизы — не в замене специалиста машиной, а в сотрудничестве. Только эксперт способен отделить достоверное от ошибочного. Профессор МГЮА Елена Россинская напомнила о необходимости осторожного внедрения цифровых технологий.

«ИИ может помогать, но решение должен принимать человек. В правосубъектности нет искусственного интеллекта, — сказала она. — В России уже применяется программа, ускоряющая обработку отпечатков пальцев с использованием дополненной реальности. Но ИИ остается лишь инструментом, помощником, как микроскоп или видеокомпаратор. Он дает информацию, но не заменяет специалиста. За экспертными решениями стоят судьбы людей и их имущество, поэтому безответственное применение алгоритмов неприемлемо».

Основные риски при использовании новых технологий, обозначенные участниками — это так называемые правовые неопределенности: отсутствие единых правил использования ИИ в судебной практике, спорный правовой статус результатов, полученных алгоритмами, трудности в атрибуции ответственности при ошибках. Обеспокоенность экспертов вызывают также кибербезопасность и утечка данных. Спикеры из Турции и СНГ отдельно подчеркнули, что хакерские атаки, подмена цифровых доказательств и вмешательство в алгоритмы становятся одной из ключевых угроз.

Эксперт из Турции в области исследования места преступления, криминалистической визуализации и цифровой криминалистики, основатель компании Sirius Kriminal Мехмет Шен обратил внимание на двойную природу искусственного интеллекта. По его словам, ИИ облегчает работу следователей и криминалис­тов — от анализа видеозаписей до обработки сложных ДНК-смесей. Но те же технологии могут использоваться преступниками.

«ИИ снижает порог для совершения преступлений, дает инструменты для сокрытия следов. Игнорировать этот риск — значит оставлять опасную слепую зону», — утверждает эксперт.

Особую дискуссию вызвал вопрос зависимости от зарубежных технологий и рисков утечки данных при использовании иностранных моделей. Не осталась без внимания и тревога специалистов относительно будущего профессии, возможны ли постепенное вытеснение человека алгоритмами и риск отставания от стремительного технологического прогресса.

Однако большинство спикеров считают цифровизацию не угрозой, а возможностью. Формируется новая профессия — эксперт, владеющий криминалистикой, анализом данных и основами программирования. Казахстан, по оценке зарубежных участников, обладает потенциалом стать региональным центром разработки эксперт­ных ИИ-систем.

«Искусственный интеллект — это зеркало без отражения: он показывает только то, чему его научили. Если база глубокая, помогает. Если обучен плохо, превращается в красивую, но пустую иллюзию, — отметила директор Альянса независимой судебной экспертизы РК Роза Акбарова. — Иногда кажется, что ИИ работает быстрее человека, — успеваешь только нажать „проверить“. Но он не заменяет специалиста, лишь ускоряет рутинные процессы и помогает концентрироваться на сути».

Форум показал: искусственный интеллект меняет судебную экспертизу, но не подменяет ее фундамент. Эксперт остается центром процесса, а ИИ — инст­рументом, который повышает точность и скорость работы. Будущее судебной экспертизы зависит от того, насколько гармонично удастся соединить инновации, ответственность и международные стандарты.

