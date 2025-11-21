Лидеры вместо менеджеров, данные вместо догадок

XIII Kazakhstan HR Forum в очередной раз доказал: это не просто событие, где рассказывают о трендах, а уникальная возможность создавать будущее HR-сферы здесь и сейчас.

В Алматы завершился XIII Kazakhstan HR Forum — событие, на котором более 300 профессионалов в области управления людьми искали ответ на главный вопрос: как из профессионала, знающего процессы, превратиться в лидера, способного вдохновлять? Вместе с экспертами мы заглянули в завтрашний день HR — и вот что нас ждет.

Перезагрузка сознания: отчетов уже недостаточно

С самого начала форум взял высокий темп. «Ближайшие 2–3 года изменят все — так же, как когда-то калькулятор вытеснил счеты, — заявил Ельдар Абдразаков, председатель Kazakhstan Growth Forum. — Нам нужна не точечная коррекция, а глубокая трансформация на 3–5 лет вперед». И ключевым звеном в этой перестройке должен стать HR. Но здесь же — и главное противоречие: HR-специалистов все еще воспринимают как администраторов, а их язык зачастую не совпадает с языком первых лиц. «HR до сих пор находится с руководителями на разных волнах», — констатировал спикер.

Лидерство как поток: можно ли научиться вдохновлять?

Ответ на этот вызов искал Золтан Бузади, руководитель глобальной сети «Лидерство и поток». «Все мы знаем состояние потока — когда время останавливается, а идеи льются рекой. Дети испытывают его в игре, взрослые — в спорте или творчестве. Но как создать поток в управленческой команде?» — рассуждал Бузади. Решение — в цифровых симуляторах, таких как Fligby, созданных при участии признанного в мире психолога Михай Чиксентмихайи, автора культовой книги «Поток. Психология оптимального переживания». Симуляторы помогают лидерам принимать рискованные решения, видя последствия, но не ставя на кон карьеру или репутацию команды.

Война за таланты: гибкость против шаблонов

Олег Ханин, председатель правления Kommesk Life, напомнил собравшимся суровую статистику: 4 из 5 компаний в мире уже сегодня сталкиваются с дефицитом специалистов, а 47% рекрутеров признают, что нанимать стало сложнее, чем год назад. «До 39% навыков сотрудников устареют уже к 2030 году, — подчеркнул Олег. — Конкурировать по-старому — значит заранее сдать позиции».

Магзум Толеш, CEO EasyTap, предложил свое решение: динамическое ценообразование для рынка труда. «Без гибкости сегодня бизнес плывет против течения с одним веслом, — уверен он. — В пик укомплектованность может падать до 50%, тогда как в обычное время мы закрываем до 90% заказов. Управлять людьми — значит управлять изменчивостью».

Данные вместо интуиции: ваш главный актив уже у вас в руках

Данияр Каженбаев, управляющий директор Centras Group, призвал собравшихся активнее использовать внутренние данные. «Вашей информации уже достаточно, чтобы начать работу с аналитикой, — отметил он. — Не нужно собирать новые массивы — нужно научиться слушать то, что компания уже знает, но не слышит». Сегодня даже первые лица компаний могут использовать ИИ-инструменты для стратегических решений — например, чтобы разобраться с текучкой или автоматизировать аналитику.

Лучшие из лучших: кто задает тренды в HR Казахстана

Форум традиционно стал площадкой для признания заслуг лидеров индустрии. В номинации «The Best HRD 2025» победу одержали:

— Марина Попандопуло («ЕвроХим-Каратау»),

— Индира Аширова (Halyk Bank),

— Константин Мусабеков (Tranco Express).

Их подходы и проекты уже сегодня определяют, как будет выглядеть HR завтра.

Форум как лаборатория будущего

Насыщенная программа, подготовленная вместе с партнерами — EasyTap, Narxoz Business School, Alga Payment, OLX Работа, Talent Craft, Smart Solutions, Choco микромаркет, Kommesk-Omir, Centras Securities, Popeyes, SOS Medical Assistance — позволила каждому участнику не только услышать про тренды, но и буквально прикоснуться к ним. Гости разбирали использование ИИ в HR, учились собирать команды умнее себя, проходили менторские сессии и искали таланты через соцсети. Завершился день панельной дискуссией о трендах управления персоналом в 2026, а живое и непринужденное общение продолжилось уже на вечернем коктейль-приеме.

XIII Kazakhstan HR Forum в очередной раз доказал: это не просто событие, где рассказывают о трендах, а уникальная возможность вместе с такими экспертами, как Ельдар Абдразаков, Золтан Бузади, Магзум Толеш, Олег Ханин, Руслан Егембаев создавать будущее HR-сферы здесь и сейчас.