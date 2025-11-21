Следите за новостями

    Причины сбоев ККМ прокомментировал ОФД АО «Казахтелеком»

    Пользователи массово жалуются на неработоспособность кассовых аппаратов.

    21 ноября 2025 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    Пользователи массово жалуются на неработоспособность кассовых аппаратов. ОФД АО «Казахтелеком» прокомментировал сбои: причина — переход на новый протокол версии 2.0.3, передает Uchet.kz.

    Комитет государственных доходов сообщил, что с текущего периода реализуется переход на новый Протокол передачи данных о денежных расчетах — версии 2.0.3, который был опубликован 20 июня 2025 года.

    В новой версии протокола предусмотрены:

    - автоматическое подключение ККМ к Национальному каталогу товаров;
    - определение геолокации кассы на стороне ОФД для точного местоположения ККМ.

    Сроки обязательного перепрограммирования ККМ:

    — Аппаратно-программные комплексы — до 15 октября 2025 года
    — «Железные» кассы (электронные устройства с функцией фиксации и/или передачи данных) — до 15 ноября 2025 года.

    Для перепрограммирования необходимо обращаться к разработчикам ККМ и в центры технического обслуживания.

    Статус работы ККМ на 20 ноября 2025 года. По информации ОФД АО «Казахтелеком»:

    — инцидент на стороне сервера, связанный с автономным режимом работы, устранен;
    — большая часть касс возобновила работу в штатном режиме;
    — у отдельных моделей ККМ остаются проблемы с обработкой счетчиков в команде COMMAND_CLOSE_SHIFT — исправление требуется на стороне разработчиков ККМ.

    Оператор также сообщил, что ведется работа по оптимизации — сокращению перечня передаваемых счетчиков для снижения рисков сбоев.

