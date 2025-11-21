Руслан Давыдов: цифровизация таможенного регулирования — ключ к углублению евразийской экономической интеграции

Объем внешней торговли стран ЕАЭС в 2024 году по сравнению с 2020 г. увеличился на 22%».

Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов выступил на пленарном заседании VII Евразийского делового форума «Интеграция» и представил доклад о влиянии цифровизации таможенного регулирования на развитие евразийской экономической интеграции. Министр ЕЭК подчеркнул, что внедрение цифровых таможенных технологий способствует упрощению условий внешнеторговой деятельности, повышению прозрачности и ускорению товарооборота стран ЕАЭС.

«Объем внешней торговли стран ЕАЭС в 2024 году по сравнению с 2020 годом увеличился на 22%», — отметил Руслан Давыдов.

По словам министра ЕЭК, важное значение имеет бесперебойная работа цифровых таможенных систем вне зависимости от внешних факторов, так как это ключевой элемент технологической независимости государств ЕАЭС.

Также он рассказал о лучших мировых практиках применения цифровых таможенных технологий, в том числе на примере стран СНГ и ЕАЭС.

«Системы потокового сканирования грузовых транспортных средств, которые все более активно применяются в пунктах пропуска на внешнем контуре единой таможенной территории ЕАЭС, позволяют значительно повысить скорость совершения таможенных операций. Их внедрение будет способствовать созданию условий для проведения комплексного анализа больших данных, собираемых в пункте пропуска в целях развития логистики и повышения качества работы контролирующих органов», — сообщил министр ЕЭК.

В завершение выступления спикер пригласил участников форума присоединиться к конференции ЕЭК по применению электронных навигационных пломб в ЕАЭС, которая состоится в Москве 26 ноября 2025 года. Эта конференция станет еще одной возможностью обменяться опытом и обсудить актуальные вопросы накануне запуска применения пломб для отслеживания перевозок по территории ЕАЭС с 11 февраля 2026 года.