Оборудование для интернет-мошенничества изъяли в Алматы

Задержано двое молодых людей, организовавших незаконный трафик.

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы при координации с ДПК МВД РК и прокуратуры города, а также во взаимодействии с территориальным подразделением КНБ и оператором связи изъяли Sim-box, применявшийся для интернет-мошенничества, передает Liter.kz.

В ходе оперативных мероприятий задержаны двое молодых людей, организовавших незаконный трафик.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и причастных лиц.