    Оборудование для интернет-мошенничества изъяли в Алматы

    Задержано двое молодых людей, организовавших незаконный трафик.

    21 ноября 2025 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Безопасность

    Сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы при координации с ДПК МВД РК и прокуратуры города, а также во взаимодействии с территориальным подразделением КНБ и оператором связи изъяли Sim-box, применявшийся для интернет-мошенничества, передает Liter.kz.

    В ходе оперативных мероприятий задержаны двое молодых людей, организовавших незаконный трафик.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и причастных лиц.

