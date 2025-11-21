Казахстан запустил глобальную женскую лигу по CS2: итоги первого сезона FPL

Female Pro League стала проектом международного масштаба, который полностью разработали и провели в РК.

10 тысяч долларов призовых и топовые мировые составы в гранд-финале — в Алматы завершился первый сезон Female Pro League, международной женской лиги по CS2, созданной в Казахстане. PGL Astana 2025 показал, что страна готова принимать крупные турниры tier-1 уровня. Female Pro League стала следующим шагом — проектом международного масштаба, который полностью разработали и провели в Казахстане.

Female Pro League (FPL) — первая профессиональная женская киберспортивная лига из Казахстана, открытая для участниц со всего мира. Ее создание — важный шаг для развития инклюзивной и безопасной игровой среды, а также новый этап в становлении киберспортивной индустрии страны и региона. Амбассадор и соавтор идеи проекта — Айгера Дунамис, одна из ведущих персон киберспорта и косплея в Казахстане.

Организацией мероприятия занималась команда FPL с ведущими казахстанскими продакшн-специалистами и турнирный оператор Myskill. К новой лиге из Казахстана проявило интерес свыше четырех десятков составов из стран Азии, Европы и Америки. А на гранд-финал первого сезона в Южную столицу приехали лидеры мирового женского CS2.

Вывеска Imperial Valkyries vs BIG Equipa в Алматы еще год назад выглядела как фантастика. Но 15 ноября представительницы бразильской и немецкой организаций сошлись в главном матче сезона — на турнире, который родился в Казахстане. По ходу чемпионата Imperial Valkyries считались безусловными фаворитами. Но BIG Equipa, прошедшие в финал по нижней сетке, навязали «валькириям» серьезную борьбу. Заключительная серия вышла напряженной: фавориты неожиданно оказались в положении догоняющих, и матч растянулся до решающего пятого раунда. Итог — 3:2. Imperial Valkyries стали чемпионками первого сезона FPL, а звание MVP (самого ценного игрока) гранд-финала получила участница этой команды Ana «Ana» Dumbravă из Румынии.

Призовой фонд первого сезона FPL составил $10 000. К сожалению, участницы из Казахстана и Центральной Азии не смогли побороться за него, не пройдя дальше основной стадии. Однако наши девушки получили важный международный игровой опыт и возможность впервые сыграть против именитых составов.

Помимо пользы для региональной киберспортивной сцены, Female Pro League остается единственной в мире female only площадкой, где девушки со всего мира смогут набирать рейтинговые очки VRS. Такая ситуация сложилась после новости о закрытии ESL Impact — крупнейшей мировой женской лиги по CS2.

Даты и формат будущих событий от Female Pro League объявят позже.