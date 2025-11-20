В Кыргызстане ИИ через год заменит тысячу налоговиков, их сократят

Запуск ИИ в тестовом режиме запланирован на январь 2026 г., полгода будут идти адаптация, обучение и настройка процессов.

После Нового года Государственная налоговая служба начнет второй этап реформ. Его ключевым элементом станет внедрение электронного модуля учета KEZET, когда налогового инспектора заменит модуль — искусственный интеллект, который полностью исключает человеческий фактор, передает Sputnik.

По словам главы ГНС Алмамбета Шыкмаматова, уже в мае начнется сокращение штата инспекторов, потому что контрольные функции перейдут системе. На первом этапе сократят 500 сотрудников, еще 500 — через полгода: «Благодаря KEZET мы сможем отслеживать движение каждого товара — от производства или импорта до выхода чека на кассе. ИИ позволит устранить субъективность в работе инспектора, автоматически выявлять расхождения в отчетности, свести к минимуму количество проверок и полностью исключить коррупционные риски».

