Прямой эфир: PROFIT Education Day 2025

Трансляция с конференции об информационных технологиях в сфере образования в Казахстане.

21 ноября в Алматы проходит конференция PROFIT Education Day 2025, где обсуждается тема информационных технологий в сфере образования.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

8:30 — Регистрация, приветственный кофе.

9:20 — Открытие конференции.

9:30 — Знаниевая модель как основа цифровой трансформации университета. Гульмира Бекманова, проректор по цифровизации, член правления НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева».

9:50 — Архитектура цифрового университета 2025: интегрированная платформа данных, сервисов и управления. Ернур Толенбеков, проректор по цифровизации, АО «Казахская головная архитектурно-строительная академия».

10:10 — Цифровизация образования сегодня. Панельная дискуссия.

11:10 — Не про ИИ. Вячеслав Ким, директор по региональному развитию X NET.

11:30 — Перерыв.

12:00 — Google for Education: Gemini AI для ВУЗов. Артем Цой, руководитель продуктового направления Google, STEM Solutions.

12:20 — Теория – Практика, Идея – Прототип. Создаем руками то, что придумываем головой. Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

12:40 — Цифровизация процесса набора абитуриентов с помощью CRM Битрикс24: от привлечения до контроля выполнения планов поступлений. Аскар Тутуков, руководитель CRM Expert.

13:00 — Обеденный перерыв.

13:50 — Розыгрыш призов.

14:00 — Низовые инициативы в университетах как ответ на цифровую трансформацию образования. Антон Заграничный, научный сотрудник ПУЛ «Развитие университетов» Института образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

14:20 — Достижение цифровой зрелости 4.0 в старейшем университете Казахстана. Нуркен Мусабаев, проректор по цифровизации, Казахский национальный педагогический университет им. Абая.

14:40 — Между алгоритмом и сознанием: человечество и общество в эпоху искусственного интеллекта. Асылбек Исахов, президент Казахско-Американский Университет.

15:00 — Oilau.kz: интеграция науки, технологий и творчества — возможность дарить знания без границ. Аружан Саин, автор проекта Mektep Online.

15:20 — Digital University: AITU как модель университета будущего. Альтаир Ахметов, И.о. ректора Astana IT University.

15:40 — Цифровая трансформация преподавания: внедрение ИИ-преподавателя в университете «Мирас». Алина Ким, проректор по учебной и учебно-методической работе, Университет Мирас.

16:00 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.