    В Казахстане запускают «генератор сделок» Startify AI

    AI-ассистент превращает идеи пользователей в стартапы, а Telegram-сообщество помогает им вырасти.

    20 ноября 2025 17:30, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Софт

    Платформа Influencers.kz представила Startify AI — первый ассистент из Казахстана, построенный на технологии OpenAI, который превращает идею в структурированный стартап-план за 9 шагов. Стартовая версия продукта запускается локально для пользователей из Казахстана, после чего будет опубликована в GPT Store, что откроет доступ к глобальной аудитории из 100+ млн пользователей OpenAI.

    После прохождения базового этапа пользователи получают приглашение в Influencers Hub, Telegram-сообщество, которое работает как акселератор: разбор гипотез, поиск команды, менторы, гранты и доступ к первым пользователям для тестов и трекшна.

    Таким образом формируется новая модель — «AI pre-accelerator → Community acceleration», где искусственный интеллект формирует стратегию, а комьюнити превращает ее в реальный проект.

    Startify AI формирует основу проекта и стратегию развития, Influencers Hub дает команду, экспертов и первых пользователей. Партнеры, гранты и акселераторы обеспечивают путь к MVP и рынку.

    Как работает Startify AI

    — Анализирует идею
    — Проходит этапы: проблема → решение → MVP → рынок → риски
    — Формирует готовую основу стартапа

    Как работает Influencers Hub

    — Живая обратная связь от фаундеров и экспертов
    — Поиск ко-фаундера и команды
    — Доступ к менторам и разбору гипотез
    — Гранты, партнерства, программы развития
    — Первые тестовые пользователи для трекшна как ключевой ресурс на стадии до MVP

    Почему это важно?

    GPT Store стал новой точкой входа в предпринимательство: сегодня у экосистемы OpenAI более 100 миллионов пользователей по всему миру. Startify AI и Influencers Hub создают новый формат: запуск стартапа через искусственный интеллект и развитие в Telegram-сообществе — без отбора, капитала и сложных барьеров.

    Startify AI позиционируется как новый «генератор сделок» для венчурного рынка, и в ближайшее время команда планирует начать переговоры с фондами, ангельскими инвесторами и акселераторами, которые ищут проекты на стадии pre-MVP.

    «Startify AI — это первый шаг к модели, где ИИ строит путь, а сообщество дает ресурс. Мы уверены, что Казахстан может экспортировать не только сырье, но и стартап-таланты», — говорит Максат Кузембаев, основатель Influencers.kz.

