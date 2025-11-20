В Казахстане запускают «генератор сделок» Startify AI
AI-ассистент превращает идеи пользователей в стартапы, а Telegram-сообщество помогает им вырасти.
Платформа Influencers.kz представила Startify AI — первый ассистент из Казахстана, построенный на технологии OpenAI, который превращает идею в структурированный стартап-план за 9 шагов. Стартовая версия продукта запускается локально для пользователей из Казахстана, после чего будет опубликована в GPT Store, что откроет доступ к глобальной аудитории из 100+ млн пользователей OpenAI.
После прохождения базового этапа пользователи получают приглашение в Influencers Hub, Telegram-сообщество, которое работает как акселератор: разбор гипотез, поиск команды, менторы, гранты и доступ к первым пользователям для тестов и трекшна.
Таким образом формируется новая модель — «AI pre-accelerator → Community acceleration», где искусственный интеллект формирует стратегию, а комьюнити превращает ее в реальный проект.
Startify AI формирует основу проекта и стратегию развития, Influencers Hub дает команду, экспертов и первых пользователей. Партнеры, гранты и акселераторы обеспечивают путь к MVP и рынку.
Как работает Startify AI
— Анализирует идею
— Проходит этапы: проблема → решение → MVP → рынок → риски
— Формирует готовую основу стартапа
Как работает Influencers Hub
— Живая обратная связь от фаундеров и экспертов
— Поиск ко-фаундера и команды
— Доступ к менторам и разбору гипотез
— Гранты, партнерства, программы развития
— Первые тестовые пользователи для трекшна как ключевой ресурс на стадии до MVP
Почему это важно?
GPT Store стал новой точкой входа в предпринимательство: сегодня у экосистемы OpenAI более 100 миллионов пользователей по всему миру. Startify AI и Influencers Hub создают новый формат: запуск стартапа через искусственный интеллект и развитие в Telegram-сообществе — без отбора, капитала и сложных барьеров.
Startify AI позиционируется как новый «генератор сделок» для венчурного рынка, и в ближайшее время команда планирует начать переговоры с фондами, ангельскими инвесторами и акселераторами, которые ищут проекты на стадии pre-MVP.
«Startify AI — это первый шаг к модели, где ИИ строит путь, а сообщество дает ресурс. Мы уверены, что Казахстан может экспортировать не только сырье, но и стартап-таланты», — говорит Максат Кузембаев, основатель Influencers.kz.