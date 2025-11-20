В Алматы запускают программу Tañdauym для развития карьерных навыков у студенток STEM-направлений

Программа создана для девушек, стремящихся реализовать себя в профессиях будущего.

Компания Coca-Cola İçecek Kazakhstan (CCI) в партнерстве с Фондом Евразия Центральной Азии инициировала запуск шестимесячной стипендиальной программы Tañdauym, направленной на развитие потенциала студенток старших курсов технических специальностей и поддержку их карьерного роста в инженерных и производственных сферах.

Программа создана для девушек, стремящихся реализовать себя в профессиях будущего. Tañdauym помогает молодым женщинам укрепить уверенность в себе, развить профессиональные компетенции и получить практический опыт, необходимый для успешного старта в технических и инженерных направлениях.

Инициатива особенно созвучна государственной повестке: 2025 год объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий, что подчеркивает важность подготовки квалифицированных кадров и повышения престижа технических специальностей среди молодежи.

По данным исследования Ranking.kz, в Казахстане наблюдается несоответствие между высоким уровнем поступления женщин в STEM и их последующим трудоустройством. 61,7% студентов по математике и статистике — женщины, три из четырех студентов физико-химических направлений — также женщины, однако после выпуска они редко находят себя в инженерных и производственных профессиях. Среди ключевых причин — недостаток ролевых моделей, ограниченный доступ к менторству и практическим возможностям, а также низкая уверенность в собственных силах. По результатам исследования CCI Казахстан увидела необходимость создания программы, которая поможет девушкам преодолеть эти барьеры. Именно поэтому была разработана инициатива Tañdauym.

Отбор участниц проходил в два этапа — анкетирование и симуляционное интервью. По итогам конкурса были определены 30 финалисток из 6 университетов страны. В течение полугода девушки будут работать с опытными менторами, проходить тренинги, участвовать в стади-визитах на предприятия, а также получать образовательные гранты на развитие профессиональных и технических навыков.

В рамках Tañdauym предусмотрены индивидуальная менторская поддержка, тренинги по лидерству и коммуникации, развитие soft skills, а также стажировки на предприятиях, где участницы смогут познакомиться с реальной производственной средой.

«В CCI Казахстан мы уделяем особое внимание гендерному балансу во всех направлениях нашего бизнеса. В Казахстане у нас 3 завода, и мы стремимся использовать наш внушительный технический потенциал для привлечения и развития талантов в этой области. С помощью программы Tañdauym мы сможем вдохновить молодых девушек смело выбирать технические профессии и строить свою карьеру в этом направлении», — отметила Алима Исимбаева, директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию Coca-Cola İçecek в Центральной Азии и Кавказе.

«Мы верим, что возможности, которые открывает Tañdauym, помогут девушкам не только развить профессиональные навыки, но и сформировать сообщество единомышленниц, готовых поддерживать друг друга и в будущем вносить вклад в развитие экономики страны», — подчеркнула Акмарал Карлыбаева, менеджер программ Фонда Евразия Центральная Азия.

