Главная транспортная прокуратура внедрила новый цифровой сервис в Egov

Главная транспортная прокуратура запустила новый цифровой формат профилактики в рамках реализации Концепции «Закон и Порядок». Теперь казахстанцы могут оперативно получать предупреждающую информацию о различных видах правонарушений — от мошенничества и незаконного оборота наркотиков до иных преступных схем — прямо через приложение Egov Mobile.

На главной странице Egov Mobile размещена интерактивная вкладка, при переходе по которой пользователи направляются на официальный сайт органов прокуратуры. Там опубликованы разъяснительные материалы, рекомендации по защите от распространенных преступных схем, а также сведения об уголовной ответственности. Формат материалов разработан таким образом, чтобы информация была максимально доступной и удобной для восприятия.

«Цифровые решения стали частью системной работы по модернизации профилактики и реализуются в русле инициативы Главы государства „Закон и Порядок“. Их задача — повысить уровень информированности населения, предупредить правонарушения и оперативно доводить актуальные предупреждения до широкой аудитории», — пояснили в прокуратуре.

Профилактический сервис функционирует круглосуточно, а обновления и предупреждения доступны пользователям независимо от региона проживания.