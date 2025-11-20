Казахстан и Турция обсудили внедрение новых цифровых решений в медицину

В Анкаре состоялась встреча вице-министра здравоохранения РК Ербола Оспанова с заместителем министра здравоохранения Турецкой Республики Шуаипом Биринджи.

Стороны обсудили вопросы расширения двустороннего взаимодействия, в том числе обмен опытом по внедрению цифровых решений и технологий искусственного интеллекта в медицинскую отрасль.

«Турецкие коллеги представили доклад о функционировании национальной системы здравоохранения, включая организацию медицинской помощи, принципы финансирования, степень цифровизации и ключевые отраслевые показатели. Отдельный блок был посвящен работе USHAŞ — национальной структуры, координирующей международные медицинские услуги и развитие медицинского туризма. Особое внимание уделено архитектуре национальной цифровой платформы E-Nabız и другим медицинским информационным системам Турции. Представленные решения обеспечивают интеграцию медицинских данных, повышение качества услуг и удобство цифровых сервисов для пациентов», — пояснили в минздраве.

Стороны рассмотрели возможность адаптации аналогичных решений в Казахстане — создание единой базы медицинских данных, развитие электронных паспортов здоровья и совершенствование пользовательских сервисов.

Кроме того, Ербол Оспанов и Шуаип Биринджи обсудили инициативу проведения Дней турецкой медицины в Казахстане для укрепления профессионального взаимодействия и обмена передовыми методиками, а также рассмотрели перспективы программ повышения квалификации и переподготовки медицинских кадров на базе клиник и университетов двух стран.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию партнерства и совместной реализации цифровых проектов с учетом турецкого опыта. Планируется разработка и подписание совместного соглашения о сотрудничестве в области цифровизации здравоохранения.

Напомним — 4 декабря 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.